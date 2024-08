F1 | Test Alpine: Doohan ha girato a Imola ieri con la A522

Jack Doohan ieri è stato protagonista all’Enzo e Dino Ferrari di una giornata di allenamento al volante dell’Alpine A522, vale a dire la monoposto del 2022. Per il 21enne pilota australiano quello di Imola è stato il primo test da quando è stato annunciato pilota titolare della squadra di Enstone per il 2025 al fianco di Pierre Gasly.

Il figlio del campione del Motomondiale, in un’estate torrida per l’Italia, ha trovato una giornata caratterizzata da un rovescio di pioggia che ha condizionato il piano di lavoro che l’Alpine aveva programmato per lui: Jack durante la mattinata ha completato sei run da cinque giri con le gomme proto hard per effettuare dei test di software.

Il miglior tempo è stato di 1’21”85 ma si tratta di un riscontro che non offre alcuna indicazione prestazionale. Dopo la pausa pranzo era programmata una simulazione da qualifica e a seguire un long run, ma il diluvio che ha caratterizzato l’inizio del pomeriggio ha mandato a pallino tutti i piani.

Jack Doohan, pilota titolare 2025 Alpine F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Per i test privati i team non dispongono di gomme intermedie, ma le condizioni che si erano create dopo lo scroscio nella sosta erano proprio quelle ideali per gli pneumatici verdi. Ci sarebbe voluto un ulteriore rovescio d’acqua per passare alle full wet o aspettare che l’asfalto si asciugasse. Niente di tutto questo, per cui fine dei lavori.

Oggi è il turno di Kush Maini, il 23enne indiano seguito da Mika Hakkinen che corre in Formula 2 con il team Invicta Virtuosi Racing. L’asiatico proseguirà l’indagine su nuovi software della power unit Renault e potrà cimentarsi tanto in una qualifica che in long run.



Jacopo Rava