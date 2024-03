F1 | Hamilton: "Finalmente abbiamo una base su cui costruire"

La Mercedes era attesa come seconda forza dietro la Red Bull, soprattutto dopo le recenti parole di James Allison pronunciate poco prima del via del nuovo Mondiale di Formula 1, invece il team di Brackley ha dovuto fare i conti con una realtà diversa.

George Russell non è andato oltre il quinto posto, alle spalle delle RB20 ma anche delle due Ferrari SF-24 di Sainz e Leclerc anche a causa di un surriscaldamento alla power unit che gli è costato diverso tempo. A Lewis Hamilton non è andata meglio. Settimo posto finale ma con diversi problemi sin dal via.

La W15 numero 44 ha avuto problemi di ricarica con la batteria che hanno così portato a un calo di potenza della power unit Mercedes. Poi è arrivato il surriscaldamento ai freni a complicare tutto.

"Per un po' di tempo la batteria si è scaricata, quindi in rettilineo ho avuto un calo di potenza", ha detto Hamilton quando Motorsport.com gli ha chiesto dei suoi problemi.

"Ho perso molto terreno rispetto alle McLaren. Ho dovuto risolvere il problema per alcuni giri e ci sono voluti ben 10 giri, per cui ho perso molti secondi".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Poi ho cercato di tornare in pista e di recuperare, non appena sistemato il problema. Poi c'è stato un po' di surriscaldamento dei freni. E poi, in generale, le prestazioni sono state così così".

"Mi sento bene", ha detto Hamilton a proposito della sua gara. "Non mi sento giù di morale. Una gara molto normale. E penso che quando tornerò indietro e vedrò i tempi delle Red Bull, questo si aggiungerà alle cose da fare! Per un po' di tempo vinceranno tutto".

Hamilton, però, si è detto felice per avere una buona base su cui sviluppare la macchina dopo due anni molto complessi sotto questo punto di vista.

"Ma quello che sento è che negli ultimi due anni abbiamo avuto tutti questi problemi. E abbiamo trascorso diverse gare a risolvere questi problemi, cercando di capire quali fossero, mentre ora abbiamo una piattaforma su cui possiamo iniziare ad aggiungere cose, mattoni e altro. Quindi ora è un processo di costruzione da qui, e penso che siamo una grande squadra nel farlo".

Alla fine del primo weekend di gara, Lewis ha posizionato la Mercedes in terza posizione. Terza forza dietro a Red Bull e Ferrari, nonostante in gara a Sakhir Lando Norris sia riuscito a chiudere davanti a lui.

"Siamo molto vicini alle McLaren. Ma credo che se mi fossi qualificato meglio, probabilmente oggi sarei arrivato quinto anche con i problemi. Quindi, se si esclude questo aspetto, probabilmente non sarei stato così lontano da una Ferrari. Ma siamo comunque i terzi più veloci", ha concluso il 7 volte campione del mondo.