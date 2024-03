F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Arabia Saudita

Da Sakhir a Jeddah, tutto in meno di una settimana. La Formula 1 parte forte e dopo aver archiviato il Gran Premio del Bahrain torna subito in pista per disputare il Gran Premio dell'Arabia Saudita, fissato dal 7 al 9 marzo.

Attenzione, anche in questo caso si tratterà di un weekend "anticipato" di un giorno rispetto al solito: si inizierà al giovedì con i primi due turni di prove libere, mentre al sabato ci saranno Libere 3 e Qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Per la seconda volta consecutiva la gara si disputerà al sabato, alle ore 18:00 italiane.

Tutti ancora a caccia di Max Verstappen e della Red Bull. L'accoppiata vincente ha sbancato Sakhir con una doppietta, ma è parsa meno dominante rispetto alla passata stagione. Jeddah è una pista che offre un asfalto poco abrasivo, dunque i rivali potrebbero far leva su questo aspetto per ridurre ancora le distanze in gara dalle RB20 e provare il primo scherzetto della stagione 2024.

La Ferrari è la prima pretendente in tal senso, considerando il primo podio stagionale e le prime due posizioni dietro le Red Bull ottenute in Bahrain. Seconda forza, sì, ma dovrà confermarsi tale per poi andare alla caccia delle già lanciate RB20 nate dal genio di Adrian Newey e del suo staff di progettazione.

Cercano riscatto invece Mercedes e McLaren. Sebbene entrambi i team siano andati a punti alla prima uscita stagionale, le aspettative nei loro confronti erano molto più alte soprattutto in gara. Il team di Woking troverà una pista con tante curve veloci, quelle che erano il pane per le MCL60 della seconda parte del 2023. Saranno in grado di proseguire su quella strada?

Altri due team che non potranno certo sedersi sugli allori - che in Bahrain sono mancati - sono Aston Martin e Racing Bulls. Entrambi partiti con ambizioni ben diverse, a Sakhir hanno faticato. La squadra diretta da Mike Krack ha preso solo 3 punti contro il podio firmato nel 2023. Quello che ha base a Faenza, invece, pensava di poter essere tranquillamente in zona punti, invece si è trovata a battagliare nel gruppo di centro con la Sauber, quella sì più sorprendente del previsto.

GP Arabia Saudita: i numeri di Jeddah

Prima edizione del Gran Premio: 2021

Numero di giri di gara: 50

Lunghezza del circuito: 6.174 metri

Distanza complessiva di gara: 308,45 chilometri

Ultimo vincitore: Sergio Perez (Red Bull Racing, 2023)

GP Arabia Saudita: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Giovedì 7 marzo

Prove Libere 1: ore 14:30 - 15:30

Prove Libere 2: ore 18:00 - 19:00

Venerdì 8 marzo

Prove Libere 3: ore 14:30 - 15:30

Qualifiche: 18:00 - 19:00

Sabato 9 marzo

Gara: ore 18:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 8 marzo

Qualifiche: ore 22:00

Sabato 9 marzo

Gara: ore 21:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Giovedì 7 marzo

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:30

Prove Libere 2: ore 17:30 - 19:00

Venerdì 8 marzo

Prove Libere 3: ore 14:00 - 15:30

Qualifiche: 17:30 - 19:00

Sabato 9 marzo

Gara: ore 17:30