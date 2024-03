F1 | Jos Verstappen duro: "Se Horner rimane il team esploderà!"

8 settimane di indagine da parte di un gruppo di avvocati esterni e poi il nulla di fatto. Ma la questione Horner, in casa Red Bull Racing, è tutt'altro che chiusa. A incendiare le ore successive alla splendida doppietta ottenuta al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, è stato nientemeno che Jos Verstappen.

Il padre del pilota su cui il team di Milton Keynes ha costruito le sue recenti fortune ha lanciato una serie di sentenze ai microfoni del Daily Mail, uno dei tabloid britannici più importanti d'Inghilterra, sostenendo in modo poco velato che non solo il team non sia sereno nonostante l'indagine terminata in modo positivo per il team principal, ma anche come il futuro della squadra stessa sia in pericolo se Horner resterà regolarmente al suo posto.

"C'è tensione nel team fino a quando Horner rimane nella sua posizione di team principal", ha attaccato il padre del tre volte campione del mondo e primo leader della stagione 2024 di Formula 1.

"La squadra rischia di essere distrutta. Non può continuare così. Esploderà. Horner sta facendo la vittima, mentre è lui a causare i problemi".

Poche parole, ma destinare a sollevare un polverone di dimensioni incontrollabili. Jos è il padre di uno dei cardini su cui si fonda il ciclo vincente attuale della Red Bull, ossia Max Verstappen. Sebbene in passato Jos sia anche stato allontanato dal box per lasciare Max più tranquillo nel suo processo di crescita, rimane una voce di una certa rilevanza proprio per il legame di sangue che ha con il campione del mondo in carica.

Non è tutto, perché le parole di dell'ex pilota di Formula 1 e fautore della strada che ha portato Max prima in Formula 1 e poi sul tetto del mondo indicano in maniera chiara anche la volontà di alcune fazioni interne alla Red Bull non certo contente di vedere Horner ancora team principal e principale dirigente di diversi reparti chiave di Milton Keynes come Red Bull Powertrains, Red Bull Technologies e il team di Formula 1.

In tutto questo, Max Verstappen ha sino a ora espresso parole di conforto nei confronti del suo team principal, dunque in antitesi a quelle del padre: "Ascoltate, se guardo a come Christian opera all'interno della squadra, è stato un team principal incredibile".

"Quindi assolutamente, dal punto di vista delle prestazioni, non si può mettere in dubbio. Parlo spesso con lui. E poi, naturalmente, durante tutto il fine settimana si è impegnato al massimo per la squadra. Forse è un po' distratto, ma come ho detto prima ci concentriamo solo sulle prestazioni ed è così che lavoriamo tutti assieme".

Sarebbe stato difficile pretendere da Max parole diverse, soprattutto al via di una stagione che dovrà portarlo a difendere il titolo cercando di vincere il quarto consecutivo, raggiungendo in questa speciale classifica Sebastian Vettel che riuscì nell'impresa dal 2010 al 2013.

Il dubbio è che le parole di Jos siano solo un supplemento di quelle rilasciate da Max: ovvero un messaggio forte e chiaro da parte della famiglia Verstappen che recita più o meno così: fatti da parte.