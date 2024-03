F1 | Disastro Alpine: si dimettono Harman (dt) e de Beer

La squadra francese ha visto un inizio di stagione particolarmente difficile, con Esteban Ocon e Pierre Gasly che si sono qualificati in ultima fila nel GP del Bahrain prima di finire rispettivamente 17° e 18°, solo davanti ai piloti che si sono ritirati.

Ma oltre alle difficoltà in pista, il costruttore francese sta affrontando la prospettiva di un importante rimpasto del suo reparto tecnico con l'incombente perdita del direttore tecnico Matt Harman e del responsabile dell'aerodinamica Dirk de Beer.

Secondo alcune fonti che sono emerse nel paddock di Sakhir, entrambi avrebbero rassegnato le proprie dimissioni il mese scorso, prima che la squadra si recasse in Bahrain per il Gran Premio.

Sebbene le dimissioni di queste figure di alto livello spesso provochino un'immediata mossa verso il congedo per il gardening leave, sembra che entrambi gli uomini al momento siano rimasti per ricoprire i loro ruoli per il prossimo futuro, con Harman presente in pista in Bahrain.

Tuttavia, non c'è stata alcuna conferma ufficiale sugli sviluppi da parte di Alpine, con un portavoce del team che ha rilasciato un deciso "no comment" sulla questione. Alpine era consapevole, fin dal lancio della sua nuova A524, che avrebbe affrontato un inizio di stagione difficile, con la sua vettura in sovrappeso e con prestazioni aerodinamiche insufficienti.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tuttavia, il deficit rispetto ai suoi concorrenti più diretti l'ha lasciata nelle retrovie in Bahrain.

Il team è fiducioso che siano in corso sviluppi per aiutarlo ad andare avanti, come ha chiarito sabato il Team Principal Bruno Famin, che si è concentrato sulla ricerca di ciò che serve per andare avanti. "Sapevamo che l'inizio della stagione sarebbe stato difficile e così è stato anche in Bahrain", ha dichiarato.

"Detto questo, stiamo facendo tutto il possibile con quello che abbiamo in questo momento e continueremo a trovare miglioramenti e a fare progressi ogni volta che saremo in pista. Il merito va alla squadra e ai piloti per gli sforzi compiuti qui in Bahrain nelle ultime due settimane. L'affiatamento della squadra è evidente".

"La prossima settimana andremo a Jeddah, una pista completamente diversa da quella del Bahrain, che ci offrirà una nuova opportunità per continuare a imparare e migliorare il nostro pacchetto A524. Il duro lavoro continuerà", ha poi aggiunto il responsabile della scuderia francese.

Non si tratta di certo dell'inizio sperato per l'Alpine, che ora deve fare i conti un lungo periodo di sviluppo nel tentativo di risalire la china verso la zona centrale della classifica.