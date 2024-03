F1 | Se Red Bull si squassa, Verstappen scapperà in Mercedes?

Dal susseguirsi degli eventi che continuano ad animare il caso Horner emerge un aspetto sempre più chiaro: il team Red Bull non sarà più lo stesso. La gravità dello scontro in corso è destinata a lasciare delle vittime sul campo, la soluzione diplomatica in questo scenario appare impossibile.

Chalerm Yoovidhya, socio di maggioranza del gruppo Red Bull, con Christian Horner e la moglie in pit lane Photo by: Jon Noble

A quello che era sembrato l’atto conclusivo della vicenda, ovvero i risultati dell’indagine interna, è subito seguita la diffusione di una mail anonima. Dopo l’arrivo nel paddock di Geri Halliwell (moglie di Horner) e la successiva doppietta in pista che ha riportato il sorriso nel team, ecco le dichiarazioni rilasciate da Jos Verstappen al quotidiano britannico Daily Mail, a conferma di un interesse a non voler abbassare l’intensità dei riflettori sulla vicenda.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing con Jos Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Quest’ultimo sviluppo della saga ha ulteriormente alzato la gravità dello scontro. L’uscita allo scoperto di Jos Verstappen (“Ci sarà tensione fino a quando Horner rimarrà nella posizione attuale, la squadra rischia di esplodere. Fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi”.) presuppone la possibilità che qualora Horner dovesse restare al suo posto, sia Max che possa lasciare la squadra.

Un’ipotesi che un mese fa sarebbe stata classificata come ‘fantamercato’, oggi trova più di un riscontro nella realtà. Immaginare un futuro con Horner e il clan Verstappen sotto lo stesso tetto oggi appare molto difficile, anche se la Formula 1 ci ha spesso abituati a riappacificazioni spinte da interessi reciproci. Secondo più fonti nel weekend di Sakhir Horner e Jos Verstappen hanno avuto un’accesa discussione, ma non è neanche passata inosservata una stretta di mano seguita da un abbraccio nella serata di ieri.

C’è anche un altro aspetto a non essere passato inosservato. Uscire allo scoperto come ha fatto papà Jos vuol dire aver messo in conto la possibilità di perdere lo scontro e, di conseguenza, di poter lasciare la squadra con cui finora Max ha vinto tutto.

“Se davvero Verstappen dovesse essere sul mercato sarebbero a rischio anche piloti che hanno un contratto in mano”, ha commentato un addetto ai lavori. Verissimo, ma ovviamente per Max oggi la prima opzione sarebbe la Mercedes. Stuzzicato in merito, Toto Wolff ha dribblato la domanda. “Penso che un pilota punti sempre ad avere la monoposto più veloce, e al momento la Red Bull è la macchina più veloce”. Ma se la Red Bull è proprio la squadra da cui si vuole uscire, si aprono tanti scenari.

I rumors sono molti, alcuni dei quali accompagnati anche da informazioni precise, come una cena che si sarebbe tenuta venerdì sera all’Hotel Four Seasons di Manama con al tavolo Wolff, Jos Verstappen e Raymond Vermeulen, manager che segue Max dai primi passi nel motorsport.

I tre si parlarono molto ad inizio dell’estate 2014, quando i risultati ottenuti dall’allora sedicenne Verstappen (all’esordio in Formula 3 ed in monoposto) scatenarono un grande interesse. Ci fu un confronto al rialzo tra Wolff ed Helmut Marko, e a spuntarla fu il consulente della Red Bull che arrivò a mettere sul tavolo il passaggio in Formula 1 con la Toro Rosso. Dieci anni dopo, in circostanze molto differenti, Wolff potrebbe essere a caccia della rivincita. Il tutto, ovviamente, se Horner resterà al suo posto, cosa su cui al momento non tutti sono pronti a scommettere.