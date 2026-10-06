F1 | Hadjar si conferma veloce, ma non basta. Red Bull indaga il brusco calo di prestazione in gara

Isack Hadjar non fa altro che raccogliere consensi, soprattutto da quando è tornato dall'infortunio che lo ha costretto a saltare le prime tre gare successive alla pausa estiva. In realtà l'ex pilota di Racing Bulls aveva già fatto molto bene da inizio anno, ma è da quando è tornato sulla sua RB22 a Baku che ha cambiato marcia.

Il podio in Azerbaijan e il quinto in Malesia (dopo aver occupato il terzo posto per lunghi tratti) confermano l'aumento delle prestazioni in casa Red Bull, ma anche quella del pilota che è al secondo anno in Formula 1.

Eppure, non è tutto oro ciò che luccica. Red Bull, infatti, si è trovata a fare i conti con un inatteso problema che ha colpito Hadjar tra le qualifiche - dove senza la penalizzazione per avere sostituito componenti della power unit sarebbe partito molto avanti - e la gara.

Un brusco e inatteso cambio di passo, ma in peggio. Hadjar, come detto, ha comunque rischiato di firmare il secondo podio di fila e il terzo della sua stagione guidando molto bene in una gara a dir poco caotica come quella malese. Eppure si è trovato a fare i conti con qualcosa di inaspettato. "Non avevo passo", ha detto il francese a fine gara.

In un primo momento sembrava che Hadjar stesse parlando degli ultimi 2 giri, quelli in cui ha perso sia il podio che la quarta posizione in favore delle Ferrari. Invece no. Secondo lui a scemare è stato proprio il passo in generale, dal primo all'ultimo giro della corsa.

"Non ho una spiegazione, ma qualcosa non andava. Non è possibile essere un secondo più lenti. Anche in comparazione con le Mercedes. Per l'intero fine settimana siamo stati più veloci. E ora in gara non avevo passo. La macchina era orribile da guidare e negli ultimi 2 giri non so perché non avessi batteria. A quel punto non ho avuto modo di difendermi dalle Ferrari. A quel punto ho perso il podio per qualcosa di molto stupido".

"Lewis era 15 secondi da me, e poi in pochi giri era già dietro di me. Per tutto il fine settimana sono stato molto veloce. Dobbiamo sistemare quel problema e tornare a Singapore per fare meglio".

"E' semplicemente una questione di grip. Anche dietro la safety car sentivo di non avere aderenza e sapevo che per me sarebbe stata una ripartenza difficile. Sembrava che fossi sempre sulle stesse gomme. Sono tornato in pista con una mescola di differenza, quindi è una barzelletta".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

Detto del passo deludente, Hadjar ha spiegato di essere stato impossibilitato a difendersi dalle Ferrari negli ultimi 2 giri a causa della batteria troppo scarica. Anche in quel caso non ha trovato una motivazione.

"Il problema non è dovuto alla power unit, quella andava bene. Solo negli ultimi 2 giri, dopo la ripartenza, non ho capito perché la batteria fosse così scarica di energia. Poi si è stabilizzata e sono tornato a essere veloce. Altrimenti sarei rimasto terzo".

Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha invece rimarcato l'ottimo fine settimana di Hadjar. Isack è stato competitivo dal primo turno di libere e il quinto posto finale indica comunque una crescita. Ciò che però non ha saputo dire è cosa sia successo alla RB22 del suo pilota.

"Isack ha fatto un weekend fantastico. A un certo punto era terzo in qualifica. Pensavamo di poter conquistare la prima fila con Max. Credo che fossimo in prima fila dopo il primo tentativo in Q3, fino a quando Lewis non ha fatto un giro davvero ottimo".

"È stato forte anche in gara. Ha fatto tutto nel modo giusto. Abbiamo perso un po’ di prestazione nell’ultima ripartenza dopo la safety car? Sì. Abbiamo già capito esattamente perché sia successo? No, non ancora".

"I ragazzi stanno analizzando i dati da ieri sera (domenica scorsa, ndr), sia dal punto di vista del telaio sia da quello della power unit, per capire perché non avessimo il livello di prestazione necessario per mantenere la terza posizione. Ed è un peccato, perché Isack aveva dimostrato nei giri precedenti di poter tenere Lewis alle spalle. È un peccato perdere un podio in questo modo".

"Ma questo non cambia il fatto che sia stato davvero, davvero veloce per tutto il weekend. E sono sicuro che, come sempre, faremo un’analisi approfondita e capiremo cosa ci è mancato e cosa è successo per farci perdere prestazione negli ultimi giri".