F1 | Hamilton impressionato: "La McLaren è un razzo"

Il titolo della sua domenica Lewis Hamilton lo ha regalato aprendosi in radio subito dopo aver concluso il Gran Premio di Gran Bretagna al terzo posto: "La McLaren è un razzo, ha una velocità pazzesca", ha detto il pilota della Mercedes.

Il riferimento era chiaramente alla battaglia appena consumata con Lando Norris per il secondo gradino del podio di Silverstone, nella quale a spuntarla è stato il portacolori della squadra di Woking, con una MCL60 che sembra aver fatto un salto veramente clamoroso da quando sono stati introdotti gli ultimi aggiornamenti in Austria.

Anche una volta arrivato al parco chiuso, infatti, Lewis ha rivolto i suoi primi pensieri proprio alla grande prestazione che sono state capaci di sfoderare le McLaren questo fine settimana.

"Voglio fare le mie congratulazioni a Lando ed alla McLaren, che è stata la mia famiglia, il team in cui ho iniziato. Quindi, vederli tornare lassù così forti: voglio dire, la loro macchina era velocissima nelle curve ad alta velocità. Ero semplicemente 'wow'. Non sono riuscito a tenere il passo, ma abbiamo fatto una bella battaglia alla ripartenza".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Abbiamo avuto delle buone prestazioni nei tratti a bassa velocità, ma sì, abbiamo avuto una bella battaglia con Lando, solo che non abbiamo avuto la 'grinta' necessaria sui rettilinei, quindi ad un certo punto è andato via".

In ogni caso, per Hamilton è stata una domenica positiva, perché sulla pista di casa è riuscito a risalire dal settimo posto in griglia al terzo finale, favorito anche dall'ingresso di una Safety Car al momento giusto che gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni.

"La partenza non è stata delle migliori. Ma il long run con le gomme medie è stato davvero ottimo. Quindi penso che questo sia un buon risultato per noi come squadra, sapere che non siamo così lontani. Dobbiamo solo continuare a spingere. E possiamo raggiungere i ragazzi davanti".

"Sono davvero felice perché partire settimo e arrivare terzo vuol dire aver fatto un lavoro davvero eccezionale. Quindi un grande ringraziamento anche alla mia squadra. Ottimi pit stop ed un ottimo lavoro per tutto il weekend", ha concluso.

Lando Norris, McLaren, 2a posizione, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3a posizione Photo by: Andy Hone / Motorsport Images