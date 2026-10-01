MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

Un anno fa, a Motegi, abbiamo assistito all'ultimo vero lampo del talento di Pecco Bagnaia. Nel bel mezzo di una stagione complicatissima, il pilota della Ducati era infatti riuscito a sfoderare in Giappone un weekend degno del campione che aveva lottato per la corona della MotoGP nelle quattro annate precedenti, portandosene a casa due.

Il piemontese conquistò una clamorosa doppietta proprio nel fine settimana che incoronò Marc Marquez campione. La situazione con cui è arrivato al Twin Ring quest'anno è molto simile, nel bel mezzo di un momento molto complicato, dal quale ha saputo rialzarsi appena leggermente in Austria, ma non sembra credere che possa verificarsi un'altra "resurrezione" anche in questa occasione.

"Ogni stagione è diversa, quindi non ho particolari aspettative per quest'anno. Adoro il circuito, adoro la gente, adoro la cultura. È un posto che mi trasmette sempre vibrazioni positive. La realtà è che dobbiamo concentrarci e, per essere realisti, l'obiettivo è lottare per un posto tra i primi 7", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Dobbiamo capire il nuovo asfalto, le differenze delle gomme (Michelin ha modificato l'allocazione posteriore, ndr) e vedere se forse riusciamo a risolvere il problema del grip con il nuovo asfalto. Ma in ogni caso, è un altro circuito che favorisce la frenata, quindi penso che il distacco possa essere minore rispetto ad altri circuiti. Spero di partire bene domani e di avere delle buone sensazioni", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Passare da una doppietta alla top 7 impone un grande cambio di prospettiva, ma il tre volte iridato ha spiegato perché preferisce ragionare in questi termini: "In queste situazioni è meglio essere realisti che ottimisti. Con il team siamo ottimisti, perché lavoriamo tanto per cercare di fare il meglio possibile, però bisogna anche stare con i piedi per terra ed accettare il fatto che si possa anche faticare un po'".

Quando poi gli è stato domandato quale fosse stata la chiave per l'impresa del 2025, ha spiegato: "Avevo un feeling fantastico. Stavo dando il 100% e riuscivo a guidare a modo mio. Mi sono divertito a farlo 'a modo mio', alla Frank Sinatra. Sarà difficile ritrovarlo quel feeling però, perché sono più o meno due stagioni che ci stiamo provando".

Il tracciato giapponese è sempre stato favorevole alla Ducati in passato, ma lo stesso discorso valeva anche in Austria, dove invece le Desmosedici GP hanno sofferto. Secondo Pecco, il discorso è più ampio: "Diciamo che le altre moto sono migliorate, per esempio la KTM è migliorata tanto da Aragon. Sfortunatamente, noi non riusciamo più ad avere il nostro potenziale al 100% dallo scorso anno, quindi fatichiamo ad avere il nostro livello originale", ha concluso.