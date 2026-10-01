MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1

Formula 1
Formula 1
Bahrain
"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1

WEC | Pioggia e sole nei due giorni di test a Silverstone per la Ford LMDh

WEC
WEC
WEC | Pioggia e sole nei due giorni di test a Silverstone per la Ford LMDh

F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Russell 'boccia' Imola: "La adoro, ma non ha il carattere giusto per chiudere il Mondiale"

MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"
Ultime notizie
MotoGP Giappone

MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

Il pilota della Ducati torna sulla pista che un anno fa gli ha regalato l'ultima grande soddisfazione in sella alla Rossa, ma quest'anno non crede di poter concedere il bis, perché il momento che sta vivendo è troppo complicato: "Dall'anno scorso fatichiamo ad avere il nostro livello originale".

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un anno fa, a Motegi, abbiamo assistito all'ultimo vero lampo del talento di Pecco Bagnaia. Nel bel mezzo di una stagione complicatissima, il pilota della Ducati era infatti riuscito a sfoderare in Giappone un weekend degno del campione che aveva lottato per la corona della MotoGP nelle quattro annate precedenti, portandosene a casa due.

Il piemontese conquistò una clamorosa doppietta proprio nel fine settimana che incoronò Marc Marquez campione. La situazione con cui è arrivato al Twin Ring quest'anno è molto simile, nel bel mezzo di un momento molto complicato, dal quale ha saputo rialzarsi appena leggermente in Austria, ma non sembra credere che possa verificarsi un'altra "resurrezione" anche in questa occasione.

"Ogni stagione è diversa, quindi non ho particolari aspettative per quest'anno. Adoro il circuito, adoro la gente, adoro la cultura. È un posto che mi trasmette sempre vibrazioni positive. La realtà è che dobbiamo concentrarci e, per essere realisti, l'obiettivo è lottare per un posto tra i primi 7", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com. 

"Dobbiamo capire il nuovo asfalto, le differenze delle gomme (Michelin ha modificato l'allocazione posteriore, ndr) e vedere se forse riusciamo a risolvere il problema del grip con il nuovo asfalto. Ma in ogni caso, è un altro circuito che favorisce la frenata, quindi penso che il distacco possa essere minore rispetto ad altri circuiti. Spero di partire bene domani e di avere delle buone sensazioni", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Passare da una doppietta alla top 7 impone un grande cambio di prospettiva, ma il tre volte iridato ha spiegato perché preferisce ragionare in questi termini: "In queste situazioni è meglio essere realisti che ottimisti. Con il team siamo ottimisti, perché lavoriamo tanto per cercare di fare il meglio possibile, però bisogna anche stare con i piedi per terra ed accettare il fatto che si possa anche faticare un po'".

Quando poi gli è stato domandato quale fosse stata la chiave per l'impresa del 2025, ha spiegato: "Avevo un feeling fantastico. Stavo dando il 100% e riuscivo a guidare a modo mio. Mi sono divertito a farlo 'a modo mio', alla Frank Sinatra. Sarà difficile ritrovarlo quel feeling però, perché sono più o meno due stagioni che ci stiamo provando".

Il tracciato giapponese è sempre stato favorevole alla Ducati in passato, ma lo stesso discorso valeva anche in Austria, dove invece le Desmosedici GP hanno sofferto. Secondo Pecco, il discorso è più ampio: "Diciamo che le altre moto sono migliorate, per esempio la KTM è migliorata tanto da Aragon. Sfortunatamente, noi non riusciamo più ad avere il nostro potenziale al 100% dallo scorso anno, quindi fatichiamo ad avere il nostro livello originale", ha concluso.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Martin: "Mi manca un po' di velocità, sono forte ma non superiore a Marquez e Bezzecchi"
Prossimo Articolo MotoGP | Honda avrà una livrea vintage a Motegi per celebrare la sua storia

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bezzecchi: "Martin e Marquez sono più direttamente in lotta, per me il Mondiale è tutto tranne che facile"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bezzecchi: "Martin e Marquez sono più direttamente in lotta, per me il Mondiale è tutto tranne che facile"

MotoGP | Pavesio: "Il Giappone ha perso la sua passione per le moto, Ogura ha tutto per risvegliarla"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Pavesio: "Il Giappone ha perso la sua passione per le moto, Ogura ha tutto per risvegliarla"

MotoGP | Taramasso: "A Motegi c'è l'incognita dell'asfalto nuovo, Michelin cambia tutto al posteriore"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Taramasso: "A Motegi c'è l'incognita dell'asfalto nuovo, Michelin cambia tutto al posteriore"
More from
Francesco Bagnaia

MotoGP | Tardozzi: "Flop Ducati in Austria? Gli avversari sono cresciuti e senza il problema di Marc..."

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Tardozzi: "Flop Ducati in Austria? Gli avversari sono cresciuti e senza il problema di Marc..."

MotoGP | Bagnaia: "Ducati ha perso molto del suo potenziale in Austria. E le gomme erano le stesse di sempre qui"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bagnaia: "Ducati ha perso molto del suo potenziale in Austria. E le gomme erano le stesse di sempre qui"

MotoGP | Bagnaia: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa: ho cercato di capire la moto senza pensare al risultato"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bagnaia: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa: ho cercato di capire la moto senza pensare al risultato"
More from
Ducati Team

MotoGP | Marquez: "Ho buone sensazioni per Motegi, ma questo non significa che sarà facile"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez: "Ho buone sensazioni per Motegi, ma questo non significa che sarà facile"

MotoGP | Ecco cos'è cambiato nel nuovo Marc Márquez un anno dopo essere rimasto "in pace" con se stesso

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Ecco cos'è cambiato nel nuovo Marc Márquez un anno dopo essere rimasto "in pace" con se stesso

MotoGP | Marquez: "Ho avuto un problema con il freno e sono arrivato a pensare di ritirarmi"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Ho avuto un problema con il freno e sono arrivato a pensare di ritirarmi"

Ultime notizie

WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU