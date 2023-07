F1 | Verstappen: "Vittoria non semplice dopo una brutta partenza"

Max Verstappen pone il suo sigillo anche su Silverstone. Si allunga la striscia positiva del campione olandese che, anche in Gran Bretagna, ha centrato l’ennesima vittoria nel corso di questa stagione, portando il totale a quota otto, che si sommano ai due secondi posti ottenuti in Arabia Saudita e in Azerbaijan.

La corsa odierna non è stata una di quelle vittorie lisce come altre nel corso di questo mondiale, soprattutto per la partenza, dove un brutto scatto allo spegnimento dei semafori gli ha fatto perdere la prima posizione nei confronti di Lando Norris, il quale ne ha subito approfittato per portarsi in testa.

Il due volte campione del mondo è poi riuscito a riprendere il comando sfruttando il DRS e da quel momento hai iniziato a costruire la sua corsa.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Sì, giovedì avevo fatto un po' di drifting con il marketing e mi è sembrato di farlo anche in partenza, il che non è stato molto positivo. È stato molto, molto brutto. Quindi, ci penseremo, perché credo che le ultime partenze siano state molto migliori”.

“Oggi non è stato un granché, ma almeno è stato un po' più emozionante. Ho dovuto spingere per vincere. E Lando non ha opposto resistenza. È stato molto gentile con me. Ma poi è rientrato nel DRS e quindi oggi aveva molto ritmo”, ha spiegato l’alfiere della squadra di Milton Keynes.

Infatti, inizialmente non sembrava avere il passo per allungare, con Norris che si manteneva costante intorno al secondo di distacco, ma nel momento in cui le gomme sono rientrate nella finestra Verstappen ha iniziato ad aprire il gap, superando i tre secondi.

Mentre le Ferrari si sono fermate dando il via a un possibile effetto a cascata, che tuttavia non si è verificato, il pilota della Red Bull è rimasto sul proprio piano, che evidentemente puntava su una singola sosta. L’unico problema è stato il vento, con folate a tratti sopra i 30 km/h, che hanno reso la vita di tanti piloti piuttosto complessa dal punto di vista della guida, con un bilanciamento a tratti scostante.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vedendo il buon comportamento delle gomme nel primo stint, Verstappen ha poi proseguito sul proprio piano, allungando lo stint fino al momento in cui avrebbe potuto montare la soft, dato che, come confermato via radio dal team, i riferimenti della hard non sembravano eccezionali. Un pit stop poi arrivato nel momento in cui è uscita la Safety Car a causa del problema tecnico sulla vettura di Kevin Magnussen.

Tuttavia, una volta montata, la mescola più soffice non ha dato le sensazioni sperate, con l’olandese che ha costruito il proprio vantaggio su Norris proprio nei primissimi giri, quando chiaramente il grip offerto dalla soft poteva garantire qualcosa in più su una hard che doveva ancora entrare in temperatura: “Dopo la safety car sulla mescola soft, è stato un po' più difficile per noi tenere le gomme in vita. Quindi il distacco è rimasto intorno ai tre, tre secondi e mezzo. Quindi sì, sono ovviamente molto contento di aver vinto di nuovo. E voglio dire, 11 vittorie di fila per la squadra. Penso che sia piuttosto incredibile. Ma non è stato semplice”.