F1 | McLaren come Red Bull? "Si prende ispirazione, non si copia"

La squadra di Woking ha ottenuto dei risultati impressionanti con la sua MCL60 dopo aver apportato una serie di aggiornamenti alla vettura a partire dallo scorso fine settimana in Austria.

L'entità dei suoi progressi, che hanno portato Lando Norris ed Oscar Piastri a conquistare il secondo e il terzo posto sulla griglia di partenza del GP di Gran Bretagna, ha suscitato alcune osservazioni sul fatto che il suo design sia molto simile a quello della Red Bull.

Lewis Hamilton ha dichiarato dopo le qualifiche: "Se la metti accanto ad una Red Bull, sembra molto, molto simile sulle pance. Funziona. È fantastica".

Ma il team principal della McLaren, Andrea Stella, ritiene che, sebbene il design adotti alcuni degli elementi filosofici chiave della Red Bull, sarebbe ingiusto pensare che si tratti di una semplice copia.

"Ogni squadra prende ispirazione da qualsiasi altra squadra", ha detto Stella. "Le squadre sono attrezzate per cercare di assorbire l'IP guardando le foto e le vetture esposte il venerdì. Quindi, si prende ispirazione dalle altre auto".

"Ma prendere ispirazione, o anche solo guardare una foto, non significa copiare la geometria, installarla nelle simulazioni CFD al computer o nella galleria del vento e che poi la macchina si accenderà in termini di downforce".

"Normalmente, ciò che accade è che le prestazioni diminuiscono, perché la vettura è già ottimizzata in base a ciò che si è fatto fino a quel momento".

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, into the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Piuttosto che copiare direttamente gli altri, Stella ha detto che ciò che i team dovono fare è prendere in considerazione i concetti di massima degli altri per poi capire come aprire percorsi di sviluppo per la propria vettura.

"L'elemento chiave è capire che alcuni concetti hanno un potenziale maggiore, che vi permetterà di sviluppare più velocemente e più a lungo", ha aggiunto Stella.

"E qui è necessario avere le persone giuste al posto giusto. Vorrei citare un nome: Peter Prodromou, che guida lo sviluppo aerodinamico della McLaren. Sta facendo un lavoro eccezionale in termini di definizione della direzione concettuale, ma ha anche organizzato e ispirato l'intero gruppo aerodinamico".

Sebbene episodi come la rivelazione del fondo Red Bull al Gran Premio di Monaco abbiano aiutato gli altri team a capire meglio cosa stia facendo il team di riferimento della F1, Stella afferma che è più importante capire perché certi progetti sono stati creati in quel modo.

"Sono sicuro che tutti i team si sono ispirati alla vettura della Red Bull, così come si ispirano a tutte le foto che i team ricevono da qualsiasi altra vettura", ha aggiunto.

"Praticamente tutti i team hanno fotografi professionisti che sfruttano il più possibile le opportunità di scattare foto, e questa è un'ispirazione. Se dicessi: 'Oh, sì, l'abbiamo visto e ora abbiamo la soluzione', sminuirei il nostro reparto aerodinamico".

"Lo vedi e ti viene in mente che forse si può fare. Ma poi devi fare il tuo lavoro con la tua iterazione, altrimenti non arrivi a qualcosa che funzioni davvero".