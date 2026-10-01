MotoGP | Bezzecchi: "Martin e Marquez sono più direttamente in lotta, per me il Mondiale è tutto tranne che facile"

Le gare a disposizione sono sempre meno, ma il gap dalla vetta continua ad aumentare. Se Motegi non è un'ultima spiaggia per permettere a Marco Bezzecchi di rimanere agganciato alla lotta per il titolo, ci siamo molto vicini. Il pilota dell'Aprilia arriva in Giappone con 42 punti da recuperare nei confronti del vicino di box Jorge Martin, oltre un weekend di gara, ma anche con 30 lunghezze di gap su Marc Marquez.

Se questi numeri dovessero incrementarsi ancora, per lui continuare a sognare di laurearsi campione del mondo a fine anno diventerebbe quasi un'utopia. Tuttavia, al momento non è semplice fare previsioni su quello che potrà essere il fine settimana. Per prima cosa perché è stato steso un manto d'asfalto completamente nuovo, che nessuno conosce e che potrebbe aver cambiato i valori in campo. Senza dimenticare che in passato questo è stato un circuito particolarmente gradito alle Ducati.

"Beh, prima di tutto sono felicissimo di essere qui. È un circuito molto bello, un posto davvero incantevole. Adoro il Giappone, quindi sono davvero felice. Non so bene cosa aspettarmi per quanto riguarda il tracciato con il nuovo asfalto: sarà un salto nell'ignoto per tutti, perché non sappiamo come reagiranno le gomme e la moto, ma ho dato un'occhiata al circuito e mi sembra davvero fantastico, quindi sono molto curioso di vedere come andrà e spero che sarà una bella gara", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Ovviamente in passato era più una pista Ducati e, a dire il vero, non so bene cosa aspettarmi, come ho detto prima, quindi non sto pensando specificatamente ad un'Aprilia, una Ducati, una KTM o altro. Mi concentro su me stesso, do il massimo ogni volta che scendo in pista, quindi userò la stessa mentalità anche qui. Speriamo di riuscire a trovare presto, già venerdì, un modo per essere competitivi fin dalle prove libere. Cosa che, come sapete, è estremamente importante, per poi continuare a migliorare giorno dopo giorno. Ma sì, lo vedremo solo domani", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Joe Klamar / AFP via Getty Images

In passato, la pioggia ha fatto spesso capolino a Motegi, ma per questo fine settimana le previsioni sembrano favorevoli, anche se Marco ha le idee molto chiare su quale sarebbe la sua preferenza: "Beh, ovviamente preferisco sempre il sole, perché in moto è un po' più divertente, ma alla fine, se piove, pioverà per tutti, quindi in fin dei conti per me non fa molta differenza".

Infine, il riminese ha parlato anche della strategia che proverà ad attuare per provare a reinfilarsi nella lotta tra Martin e Marquez: "Io alla fine sono forse leggermente più lontano di Jorge e di Marc, che sono più direttamente in lotta. Il mio obiettivo è tornare ad avere la velocità che avevo prima del mio infortunio, quando ero davvero molto veloce. Adesso mi manca ancora qualcosina".

"Poi ovviamente bisogna cercare di non perdere troppo durante questa mia ricerca della velocità, o almeno devo cercare di recuperare qualche punto. Direi che è tutto tranne che facile. Alla fine non ci sono tante maniere per affrontarlo, la realtà è questa e cerco di fare il massimo con la mia squadra", ha concluso.