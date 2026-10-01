MotoGP | Acosta: "Vincere due volte di fila non sarebbe una sorpresa. Se si presenterà un'opportunità, ci saremo"

Non sappiamo quantificarli, ma certamente sono parecchi i chili che Pedro Acosta si è tolto dalle spalle ottenendo, dopo esserci arrivato vicino diverse volte, il primo sigillo in top class. Ci sono volute 56 partenze, ma finalmente lo “Squalo di Mazarrón” ha raccolto ciò che inseguiva da tempo e che era ampiamente alla sua portata, ma forse meno a quella della sua KTM.

Sul tracciato di casa del costruttore, Pedro è riuscito ad andare oltre i limiti della sua moto che, pur non pagando un distacco prestazionale elevato, certamente non si presentava nelle valli stiriane da favorita.

Acosta affronta, quindi, il Gran Premio del Giappone di MotoGP con molta meno pressione e con la consapevolezza di aver gettato le prime fondamenta per costruire, in futuro, un ciclo di vittorie importanti, soprattutto in vista del suo approdo in Ducati nel 2027.

Lo spagnolo arriva al Motegi con ancora più carica. Nel tracciato situato nella prefettura di Tochigi, recentemente riasfaltato, Pedro ha sempre dimostrato un’ottima velocità pura da quando è entrato nella classe regina, pur non riuscendo a concretizzare la sua competitività e ad ottenere i risultati sperati.

Nel 2024 non riuscì a terminare nessuna delle due gare a causa di due cadute, mentre nel 2025 concluse al terzo posto nella Sprint del sabato e al 17° la domenica, dopo una gara lunga e molto complicata che incluse anche un'uscita di pista.

Nella giornata di oggi, dedicata alle consuete interviste che inaugurano il weekend di gara, non sono mancate le domande sulle sensazioni ricavate dopo la prima vittoria nella classe regina. Alla domanda se si sentisse sollevato da un peso ha risposto: “Sì, assolutamente. Era da tanto tempo che non vincevo e sono molto contento. Per me e per la KTM, perché anche loro cercavano di raggiungere questo risultato da molto tempo, quindi credo che tutti fossero ancora più felici”.

Riguardo alla possibilità che Motegi rappresenti un'altra occasione per vincere, il pilota murciano non ha voluto sbilanciarsi: “Beh, non lo sappiamo. Sappiamo quanto sia veloce l'Aprilia e Jorge Martin ha dimostrato grande velocità negli ultimi Gran Premi, è stato molto rapido dopo la pausa estiva. Ci sarà anche Marc Márquez e Pecco Bagnaia è stato velocissimo l'anno scorso...”

"È vero che da quando sono arrivato in MotoGP ho dimostrato di avere del potenziale qui, ma non ho mai conquistato punti in nessuna gara domenicale. Forse è il momento di non pensarci troppo e cercare di essere il più competitivi possibile. Non siamo lontani dal terzo posto in campionato, quindi ho i miei obiettivi in tal senso. Perciò, cercheremo di non commettere troppi errori in questo tour asiatico".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Collegandosi a quest’ultima questione, il numero 37 ha respinto le affermazioni secondo cui lui possa inserirsi nella lotta per il titolo, visto che arriva in Giappone quarto in classifica, staccato di ben 72 punti dal leader, "Martinator". Lo spagnolo ritiene più alla sua portata la caccia al terzo posto in classifica generale, al momento occupato Marco Bezzecchi, che precede il murciano di trenta lunghezze.

“A dire il vero, siamo molto indietro rispetto ai leader in termini di velocità, non tanto in termini di punti. Ma in ogni caso, come ho detto, penso di dovermi prefissare degli obiettivi. Finire terzi in campionato è un ottimo traguardo e non è lontano. Quindi ora è il momento di smettere di pensarci, cercare di non commettere errori, essere competitivi e vedere a che punto saremo al nostro ritorno in Europa”.

“Vincere per la seconda volta di fila non sarebbe una sorpresa. Per noi, invece, lo è stata essere così competitivi in Austria, perché lì ho faticato nel 2024, ma quest'anno finalmente abbiamo dimostrato un grande potenziale. Vedremo, di solito siamo veloci qui, ma non abbiamo aspettative. L'anno scorso ho avuto molti problemi con la gestione delle gomme, era difficile persino finire la gara con un buon ritmo. Dovremo scendere in pista e vedere come si comporta il nuovo asfalto”.

Lo spagnolo ha continuato spiegando cosa abbia provato in seguito al suo primo successo in MotoGP: “Ho inseguito la mia prima vittoria per così tanto tempo che, emotivamente, non mi ha minimamente influenzato. L'avevo immaginata così tante volte nella mia testa che non ha fatto molta differenza”.

“Vedremo come andrà qui; se si presenterà l'occasione, ci saremo. Alla fine, siamo noi quelli che hanno meno da perdere. Abbiamo faticato tutto l'anno, e ora è la nostra occasione, perché mentre tutti gli altri lottano per il campionato, forse noi abbiamo una possibilità migliore”.

“Nel 2024 sono stato molto veloce in Giappone e lo sono stato anche nel 2025, ma le gomme ci hanno rovinato il weekend. Comunque, siamo riusciti a conquistare un podio nella Sprint ed una partenza dalla seconda fila. Penso che dobbiamo rimanere calmi, sapendo che la moto di quest'anno funziona molto meglio di quella dell'anno scorso. Sta a noi capire come gestire la pista e le gomme”.

Aspettiamoci, quindi, un Pedro all’arrembaggio in Giappone, perché si sa, l’appetito vien mangiando e per lo squalo, la fame è già molta.