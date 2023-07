F1 | Norris 2°: "E' pazzesco quello che siamo riusciti a fare"

In molti pensavano che le McLaren al secondo ed al terzo posto sulla griglia di partenza fossero un fuoco di paglia, invece Lando Norris oggi ha dimostrato che c'era tanto arrosto nella prestazione sfoderata nelle qualifiche di Silverstone.

Il pilota britannico è scattato meglio di Max Verstappen e per qualche giro si è tolto la soddisfazione di comandare la gara di casa, prima di cedere il testimone al leader del Mondiale, che ancora una volta è andato in fuga solitaria. Il ritmo di Norris però è stato strepitoso e si è tenuto stretto la piazza d'onore fino alla bandiera a scacchi, centrando così il suo primo podio stagionale, che è anche il primo sul suolo di casa per lui.

Tra le altre cose, a stupire è stata la velocità della sua MCL60 quando dopo una ripartenza dalla Safety Car si è dovuto difendere da un arrembante Lewis Hamilton, che aveva le gomme soft a differenza delle sue dure. Lando però non gli ha lasciato il minimo varco e una volta arrivato al parco chiuso si è anche goduto la festa.

"E' davvero folle! Devo ringraziare il team, che ha fatto un lavoro stratosferico: tutto questo non sarebbe stato possibile senza i loro sforzi. E' pazzesco quello che siamo riusciti a fare. Mi hanno messo le gomme dure e sono ancora un po' perplesso per questa cosa, ma abbiamo lottato alla grande con Lewis. Ho cercato di dare del filo da torcere a Max il più possibile, poi è stata una gara lunga e solitaria, però è stato fantastico", ha detto Norris prima di salire sul podio al microfono di David Coulthard.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nonostante la gioia, non ha nascosto un pizzico di disappunto per le gomme che gli sono state montate nel suo unico pit stop: "Hanno voluto montarmi le gomme che probabilmente garantivano una maggior durata, ma io avrei voluto le soft, perché penso che fossero la scelta più sensata dovendo fare una ripartenza dopo la Safety Car. Però non importa, ero secondo e secondo sono rimasto, quindi va benissimo".

Infine, ha rivolto un pensiero a tutto il pubblico britannico, ma anche al compagno Oscar Piastri, che si è dovuto accontentare del quarto posto, ma probabilmente avrebbe conquistato il suo primo podio in Formula 1 senza l'intervento della Safety Car.

"Per tutto il giro d'onore ho cercato di salutare tutti. Devo ringraziare enormemente i tifosi inglesi, che hanno dato un grande sostegno a me ed alla McLaren. Se fossimo arrivati secondo e terzo sarebbe stato ancora meglio, perché penso che Oscar si sarebbe meritato il podio e che senza Safety Car lo avrebbe preso".

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images