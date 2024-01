F1 | Alpine: effettuato il fire-up della nuova A524

Manca ancora poco meno di un mese all’inizio delle presentazioni delle monoposto 2024, ma dietro le quinte sono settimane calde per le squadre di Formula 1, che stanno preparando l’avvio del mondiale iniziando ad assemblare le rispettive vetture.

Un periodo intenso, in cui avviene anche la prima accensione delle nuove monoposto che andranno poi a disputare il campionato. Tra le prime ad aver effettuato il fire-up in questa stagione c’è l’Alpine: nella fabbrica di Enstone è infatti andato in scena il primo "battito" del cuore della A524, la nuova monoposto che verrà presentata il prossimo 7 febbraio assieme alla A424 LMDh che correrà nel WEC.

Quello della prima accensione di un motore è sempre un momento speciale e unico per una squadra, il culmine di mesi di lavoro dietro le quinte. Inoltre rappresenta anche una prima prova fondamentale, utile ad assicurarsi che tutti i vari impianti, come quello elettrico e quello idraulico, funzionino correttamente prima dell'inizio dei test pre-campionato a Sakhir, in Bahrain. Per constatare che tutto funzioni come previsto anche in movimento, generalmente viene effettuato anche un filming day, che da questa stagione passa da 100 a 200 km.

Per celebrare il fire-up della monoposto, Alpine ha diffuso un video di poco più di un minuto in cui, con inquadratura eloquente, si sente il V6 turbo realizzato da Renault e progettato nell’altra sede del team, a Viry. Come nelle ultime tre stagioni, la squadra transalpina sarà l'unica a sfruttare i propulsori Renault, dato che l’ultimo cliente, la McLaren, è passato alla motorizzazione Mercedes nel 2021, ottenendo anche una vittoria che mancava da quasi un decennio.

Dopo un 2023 che ha rappresentato un anno di cambiamenti interni, sia in termini dirigenziali che organizzativi con l’addio di Otmar Szafnauer e la promozione di Bruno Famin nel ruolo di Team Principal, l’Alpine è chiamata a compiere un passo in avanti, pur dovendo scontrarsi con i propri limiti. All’inizio della passata stagione si erano registrati segnali positivi sul piano delle performance, tanto che si era ipotizzata anche la possibilità che la A523 potesse sfidare Mercedes e Ferrari in alcuni appuntamenti. Tuttavia, il team e i piloti non sono riusciti a concretizzare il potenziale della vettura in una fase favorevole del mondiale, raccogliendo pochi punti rispetto a ciò che avrebbe meritato il pacchetto messo in pista.

Tuttavia, nel corso della stagione non sono mancate le difficoltà, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo aerodinamico. La scuderia francese non è infatti riuscita a mantenere il ritmo degli avversari, scivolando indietro sulla griglia, per quanto sia stata comunque protagonista di alcuni ottimi exploit, come il quarto posto ottenuto a Las Vegas, appuntamento dove in realtà i vertici del team credevano di dover incontrare qualche problema in più a causa delle carenze sul piano motoristico.

Per il 2024 saranno apportate diverse modifiche su più fronti: il telaio verrà snellito, in modo da garantire agli ingegneri aerodinamici maggior libertà progettuale, il che dovrebbe sbloccare anche alcuni aggiornamenti che sono rimasti in sospeso nello scorso campionato. Inoltre, per quanto riguarda la Power Unit, il team sta lavorando su un nuovo software che aiuterà a migliorare la gestione della parte ibrida, uno dei talloni d’Achille dell’unita francese: il nuovo codice non risolverà tutti i problemi, ma dovrebbe garantire un utilizzo più efficiente dell’energia. Lo sviluppo della A524 in realtà è partito molto presto, tanto che i piloti ufficiali hanno potuto provare una prima versione della nuova vettura al simulatore già nel mese di settembre, in anticipo rispetto a quanto avvenuto nelle scorse stagioni.

Sul fronte piloti non ci saranno novità, con i confermati Esteban Ocon e Pierre Gasly al volante della A524. Tuttavia, proprio su questo tema ci saranno delle riflessioni importanti: entrambi i piloti sono in scadenza alla fine della stagione, per cui sarà fondamentale capire come muoversi sul mercato, senza dimenticare le sirene Audi, che sarebbe interessata proprio ad Ocon.