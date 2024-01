F1 | Haas: "Grazie Steiner, ma dobbiamo migliorare le prestazioni"

Con un comunicato stampa il team Haas ha ufficializzato il passaggio di consegne tra Gunther Steiner, che lascerà la squadra, e Ayao Komatsu, nuovo team principal promosso dal suo precedente ruolo di Direttore tecnico.

“Komatsu si assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team – riporta il comunicato Haas – e delle prestazioni in pista, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale della squadra attraverso la responsabilizzazione dei dipendenti, il processo strutturale e l’efficienza”. Per rafforzare ulteriormente la struttura, verrà nominato un Direttore Operativo con sede in Europa per gestire tutte le questioni e i dipartimenti non legati alla performance, ed opererà nella sede inglese di Banbury.

“Vorrei iniziare ringraziando Guenther Steiner per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi dieci anni e gli auguro il meglio per il futuro - ha commentato il proprietario della squadra Gene Haas - guardando avanti come organizzazione era chiaro che avremmo dovuto migliorare le nostre prestazioni in pista. Nel nominare Ayao Komatsu nel ruolo di Team Principal poniamo l’ingegneria al centro della nostra gestione”.

“Abbiamo ottenuto alcuni successi – ha proseguito Haas - ma dobbiamo a raggiungere i nostri obiettivi ed essere efficienti con le risorse di cui disponiamo. Migliorare le capacità di progettazione e ingegneria sarà la chiave per il successo come squadra. Non vedo l’ora di lavorare con Ayao e di massimizzare il nostro potenziale: questo riflette il mio desiderio di competere adeguatamente in Formula 1”.

"Sono ovviamente molto entusiasta di avere l'opportunità di poter operare come Team Principal - ha commentato Komatsu – sono parte della squadra sin dal suo debutto in pista nel 2016 e non vedo l'ora di guidare il nostro programma per poter costruire una struttura in grado di migliorare le prestazioni in pista".

"Siamo un'azienda basata sulle prestazioni e ultimamente non siamo stati abbastanza competitivi, il che è stato fonte di frustrazione per tutti noi. Abbiamo un supporto straordinario da parte di Gene e dei nostri vari partner e vogliamo convertire il loro entusiasmo in un lavoro migliore. Abbiamo un grande team di persone a Kannapolis, Banbury e Maranello e insieme so che potremo ottenere i risultati di cui siamo capaci".