F1 | Il 'free agent' Ocon non si arrende: "Sono uno dei migliori e non ho problemi a dirlo"
Il francese, reduce dal miglior risultato stagionale al volante della Haas, ricorda a tutti il suo palmarés nel motorsport e crede di avere ancora un futuro di alto livello.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Sarà anche 'free agent', ovvero senza contratto in vista del 2027, ma Esteban Ocon vuole mostrare a tutti di essere ancora un pilota valido per la Formula 1 e che il suo palmarés parla chiaro: può lottare con i migliori del Circus iridato, quando ha una monoposto che gli permette di farlo.
L'ottavo posto colto a Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan, è il miglior risultato del francese in questa stagione, supportato da una monoposto che, va detto, ha usufruito del doppio - clamoroso - ritiro delle Alpine innescato da Franco Colapinto, di quello contemporaneo di Lando Norris (anche lui centrato dalle monoposto francesi) e dalla speronata di Arvid Lindblad ai danni dell'incolpevole Liam Lawson.
Insomma, una serie di situazioni fortunate che, però, vanno colte e sfruttate al massimo. Alla fine della gara, Ocon si è sfogato, affermando di meritarsi l'ottavo posto finale e ricordando a tutti quanto sia importante il suo palmarés. Un modo di dire: "Io con i migliori posso starci e lottare".
"Posso dire che me lo merito. Non tutto il resto di questo periodo di merda", ha detto il transalpino della Haas. "Ho corso contro tutti quelli che sono là fuori, sapete? E sono sempre stato alla pari con loro".
"Ho vinto ogni campionato a cui ho partecipato. Ho vinto gare in Formula Renault, ho vinto campionati nei kart, ho vinto la Formula 3 europea, ho vinto la GP3, sono stato tra i primi dieci nel DTM per metà stagione, ho vinto in Formula 1. Posso farcela, sapete?".
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto di: Joe Portlock / Getty Images
"Sono uno dei migliori là fuori e non ho paura di dirlo".
Per quanto riguarda il risultato finale, poco importa il sorpasso sul filo di lana compiuto ai suoi danni da Arvid Lindblad.
"Sono davvero felicissimo del risultato", ha dichiarato dopo essere stato beffato per il settimo posto da Arvid Lindblad per appena 3 centesimi. "Quando la macchina funziona, questo è il risultato che meritiamo".
"Avevamo una vettura competitiva fin dall’inizio del weekend, abbiamo preso tutte le decisioni giuste ai pit stop e durante la Safety Car. Ho fatto lo stesso sorpasso che avevo fatto a Zandvoort, proprio prima del traguardo, quindi anche quello è stato davvero positivo. E ancora una volta, ho guadagnato due posizioni anche alla curva 2".
"Quindi sì, è stata davvero un’ottima gara, sono molto felice del risultato. Penso che dia sensazioni positive a tutti e ci permetta di affrontare con fiducia la tripletta di gare", ha concluso Esteban.
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