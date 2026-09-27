F1 | La scelta di non usare la VSC nell'ultimo giro per privilegiare lo spettacolo era un rischio evitabile?

C’è un dettaglio che non è passato inosservato nel finale di gara: l’assenza di una Virtual Safety Car dopo l’incidente di Valtteri Bottas in curva 15, una delle sezioni più insidiose dell’intero tracciato di Baku. Una circostanza che, in qualsiasi altro momento della corsa, avrebbe con ogni probabilità spinto la direzione gara a neutralizzare la situazione.

Tuttavia, si è scelto di mantenere soltanto le bandiere gialle, permettendo ai piloti in lotta di continuare a duellare fino alla bandiera a scacchi. Una decisione particolare, ancor più considerando quanto la FIA sia molto rigorosa in materia di sicurezza, mettendola al primo posto. In questo caso, però, sembra essere prevalsa la sensazione che lo spettacolo abbia avuto la precedenza sul resto.

La Federazione ha spiegato le ragioni per cui la corsa non è stata neutralizzata, sottolineando due elementi distinti. Il primo riguarda la natura di curva 15, considerata una curva lenta e non ad alta velocità, dato che la si percorre sotto i 90 km/h. Inoltre, già prima di arrivare in quel tratto erano esposte le bandiere gialle, che indicavano ai piloti di ridurre l’andatura.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ciò ha fatto sì, per esempio, che Russell si sia presentato a quella curva con una velocità di oltre 80 km/h inferiore rispetto al giro precedente. Il secondo elemento riguarda la via di fuga interna, completamente asfaltata: in caso di necessità, i piloti avrebbero potuto tagliare la curva ed evitare Bottas.

In sostanza, per la FIA si trattava di un caso che, dato che non vi era la necessità di recuperare la vettura in tempi brevi, poteva essere con le sole bandiere gialle, che impongono ai piloti di essere pronti a fermarsi in caso di necessità. Sono spiegazioni che hanno un loro fondamento, ma che lasciano comunque diversi dubbi.

In primis, il tratto in cui è avvenuto l’incidente di Bottas è comunque piuttosto complesso e la vettura è rimasta appena fuori dalla traiettoria ideale. È sì logico che la FIA si fidi dei piloti e che rispettino le bandiere gialle, ma come si è visto anche con il duello per la vittoria, Max Verstappen ha recuperato circa mezzo secondo su George Russell con un approccio più aggressivo dove erano presenti le doppie bandiere gialle in un’area molto stretta.

Marshal sventolano la bandiera gialla Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Se, come altri, Verstappen avesse tagliato la traiettoria guadagnando ulteriore terreno, quale sarebbe stato il metro di giudizio da applicare? Perché solo i primi cinque hanno scelto di restare entro i limiti del tracciato, mentre da Lewis Hamilton in poi tutti hanno tagliato quella curva guadagnando un vantaggio.

Non si può neanche ignorare il fatto che altre vetture fossero impegnate in piena lotta a centro gruppo, peraltro per punti importanti che in chiave costruttori possono fare la differenza. Esteban Ocon ha subito scelto di tagliare quella curva ed è stato seguito a ruota da tutti gli altri, ma in una situazione in cui i piloti sono coinvolti in un duello, con otto vetture racchiuse in soli cinque secondi, il rischio resta elevato.

Ancora di più considerando che, procedendo in fila indiana, sarebbe bastato che qualcuno non avesse deciso di tagliare la chicane per creare una situazione potenzialmente pericolosa. Osservando l'onboard di alcuni piloti, è chiaro che alcuni di questi abbiano "approfittato" della situazione essendo in lotta, alzando sì il piede, ma non in maniera sufficiente da potersi fermare.

Secondo la FIA, quella situazione poteva essere gestita con le doppie bandiere gialle e, di fatto, così è stato. Ma probabilmente, in una situazione con così tanti duelli, vetture ravvicinate e piloti pronti a "gestire" la situazione per guadagnare, si è corso un rischio evitabile pur di non chiudere la gara sotto Virtual Safety Car, privilegiando lo spettacolo.