F1 | Alpine dice basta: altro duro comunicato contro gli abusi per la bufera social legata a Colapinto

Alpine è tornata prendere posizione contro l'odio sui social network, a seguito dell'incidente scatenato da Franco Colapinto durante il Gran Premio dell'Azerbaigian. Nel mirino della critica è finito il comportamento dei tifosi argentini.

Le prime aggressioni verbali avevano colpito i commissari FIA e il team Alpine già a Zandvoort, quando Colapinto era stato sanzionato con un drive-through per un sorpasso in regime di doppia bandiera gialla.

Successivamente, anche Pierre Gasly si era ritrovato travolto dagli insulti per essersi inizialmente opposto a un ordine di scuderia in favore del compagno a Madrid. In quell'occasione, il pilota francese aveva denunciato minacce estese persino alla propria famiglia, mentre Colapinto si era limitato a definire l'accaduto "spiacevole da vedere", precisando che gli attacchi "non arrivavano unicamente dai suoi sostenitori".

Nel fine settimana di Baku la tensione è tornata alle stelle: alla ripartenza dietro la safety car, Colapinto ha perso il controllo della monoposto provocando una carambola che ha mandato fuori gara sia Gasly sia Lando Norris. L'inglese, visibilmente irritato, prima ancora di rivedere le immagini dell'incidente aveva dichiarato che il responsabile del contatto avrebbe dovuto subire "almeno una gara di squalifica".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Pur senza citare direttamente il pilota argentino, le parole di Norris hanno riacceso la furia dei social: l'ondata d'odio si è abbattuta principalmente sul britannico, senza risparmiare Gasly e altri addetti ai lavori.

"Gli errori fanno parte delle corse quando si spinge al limite. A prescindere dai risultati, nessuno dovrebbe mai subire insulti o minacce", ha ribadito la Alpine in una nota ufficiale diffusa domenica. La scuderia ha poi puntualizzato di non voler puntare il dito contro la tifoseria del proprio pilota: "La condanna degli abusi online non prende di mira un gruppo di fan o i sostenitori di una determinata squadra. È un principio universale che riguarda e deve unire tutti gli appassionati di questo sport".

“Come abbiamo già dichiarato in passato, condaniamo con fermezza la reazione di alcuni utenti online ed esprimiamo piena solidarietà alla Formula 1, alla FIA e agli altri team nell'intento comune di sradicare questo fenomeno. È diventato un episodio fin troppo ricorrente nelle ultime gare e non può più essere tollerato».

Quest'ultimo episodio di odio social si inserisce in un clima già teso, a poca distanza dalle indiscrezioni secondo cui Flavio Briatore, executive advisor di Alpine F1, avrebbe minacciato di negare la disponibilità di Colapinto alla stampa argentina se la spirale d'odio non dovesse placarsi, a tutela dell'immagine della scuderia.