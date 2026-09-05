F1 | Haas: Bearman sorride col V6 Ferrari ADUO2, ma ci sono anche pance, fondo e roll hoop nuovi

Rivedere Oliver Bearman sorridere è il segno più eloquente che qualcosa in Haas, forse, sta cambiando: la squadra americana, dopo un avvio di campionato entusiasmante per un team di seconda fascia, si è letteralmente plafonata, mancando la zona punti per sei GP di fila che ha prodotto una grave regressione verso le ultime file dello schieramento.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il team principal, Ayao Komatsu, si è assunto molte responsabilità, ammettendo di non essere riuscito a calamitare sulla squadra le risorse necessarie a reggere il passo dello sviluppo nei confronti di Racing Bulls e Alpine che si contendono il ruolo dei prime degli altri. Ma al di là della mancanza di risorse il dubbio è che alcuni dei pochi aggiornamenti portati non abbiano dato il risultato sperato.

La Haas, consapevole della situazione critica, per la ripresa della stagione dopo la sosta estiva ha varato un consistente piano di potenziamento tecnico diviso fra Zandvoort e Monza e, l’aver rivisto Bearman in top 10 dopo le prove libere del venerdì ha dato una bella spinta morale al team.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

L’inglese è risultato ottavo, dieci posizioni più avanti del compagno Esteban Ocon, decisamente più in difficoltà. Va detto che il giovane pilota della FDA beneficia del motore Ferrari con ADUO2 e l’impatto del nuovo propulsore si è subito fatto sentire, insieme al secondo pacchetto di aggiornamento aerodinamico.

Il primo aspetto che è emerso, oltre alla maggiore potenza dello 067/6 (circa quindici cavalli), è la possibilità di avere una migliore distribuzione dell’energia nell’arco del giro nel tempio della velocità, registrando fra le due VF-26 differenze importanti nei picchi di velocità (11 km/h all’Ascari che diventano 15 km/h alla staccata della Parabolica) a vantaggio di Bearman.

La Haas per il GP d’Italia ha introdotto novità importanti che non sono un adattamento della vettura alle caratteristiche di Monza, ma il tentativo di fare un salto di qualità per ricollocarsi nella seconda parte del campionato.

Haas VF26: il nuovo andamento della fiancata Foto di: AG Photo

Il direttore tecnico, Andrea De Zordo, ha varato un grosso pacchetto di novità: ridisegnata la bocca dei radiatori con una sensibile riduzione della presa di raffreddamento e di conseguenza è stato rivisto anche l’andamento della fiancata più profilata, con un sottosquadro più spinto utile a portare più flusso verso il fondo, migliorando l’efficienza.

Haas VF26: il nuovo marciapiede davanti alle ruote posteriori Foto di: Franco Nugnes

Tutto nuovo è il fondo: apprezzabile l’affinamento svolto nel marciapiede davanti alle ruote posteriori con la comparsa di due lunghi soffiaggi sul bordo laterale esterno ed è stata rivista la zona CocaCola.

Haas VF26: il nuovo roll hoop tondeggiante Foto di: Franco Nugnes

Non passa inosservato anche il nuovo roll hoop: era di forma quadrata, mentre ora ha ridotto la sezione adottando una forma tondeggiante grazie alla quale si limita il drag e si aumento l’efficienza dell’ala posteriore.

Per quanto attiene agli aggiornamenti per Monza si sono visti il flap anteriore tagliato e la riduzione dei flap nella cascata della brake duct per cercare le velocità massime, oltre alla scomparsa del profilo occludente dello scarico soffiante.

Dettaglio tecnico Haas VF26 Foto di: Franco Nugnes