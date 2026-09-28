WEC | Trattativa Alpine-Geely, ormai ci siamo: "Annuncio in arrivo da un giorno all'altro"

Dopo l'annuncio da parte del Gruppo Renault riguardo la decisione di ritirarsi dal FIA WEC alla fine dell’anno, il suo team ufficiale Signatech ha avviato trattative per schierare ancora le A424 LMDh con un marchio diverso.

Sebbene le speculazioni abbiano accostato la compagine francese a diversi Costruttori, in particolare BYD, nelle ultime settimane il colosso automobilistico cinese Geely è emerso come il principale candidato all’acquisizione.

Sinault ha lasciato intendere che le trattative con il potenziale Costruttore stanno procedendo bene, senza nominare direttamente Geely, poiché punta a chiudere l’accordo ben prima del termine delle iscrizioni per la stagione 2027.

Alla domanda di Motorsport.com su quanto fosse vicina la squadra a una decisione riguardo al prossimo anno, il francese ha risposto: "Ormai ogni giorno è buono, anche perché il tempo sta per scadere. Ma siamo ancora in tempo per reagire e fare bene per il futuro. Quindi, stiamo aspettando. Faremo l’annuncio non appena avremo una decisione definitiva".

Incalzato ulteriormente sulla domanda se avesse in mente una scadenza, ha risposto: "Il termine ultimo per le iscrizioni è il 26 novembre. Ma, come potete immaginare, vogliamo che la questione sia definita il prima possibile".

"Al momento non siamo in una situazione di emergenza. Per il futuro è ancora tutto sotto controllo. Vedremo. Se dovessimo decidere il 25 novembre, sarebbe davvero complicato. Ma tutti gli interessati sono consapevoli delle tempistiche e ora dobbiamo decidere il prima possibile per il domani".

Philippe Sinault, Alpine Endurance Team Foto di: Nikolaz Godet

Gran parte delle discussioni verte su Geely e Renault, che detengono i diritti di proprietà intellettuale dell’auto, piuttosto che sul team Signatech fondato da Sinault.

"Il mio compito è essere pronto nel caso in cui arrivi il via libera. Terminate le trattative con Renault, sarà tutta un’altra storia, ma noi saremo pronti, statene certi".

L’A424 riprende alcuni elementi stilistici della gamma di auto stradali Alpine, in particolare i caratteristici fanali posteriori che incorporano il logo dell’azienda.

Sinault ha affermato che per Signatech sarebbe relativamente semplice modificare lo stile del proprio prototipo LMDh per soddisfare i requisiti di un potenziale Costruttore differente.

"E' una questione facile da gestire. Il tema principale non è questo, ma avere una visione chiara per il futuro".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto di: Motorsport.com Japan

Alpine non ha effettuato alcun test privato da maggio, mentre Signatech si è concentrata sul garantire il futuro del team dopo la 24h di Le Mans.

Sebbene le modifiche stilistiche sopra menzionate siano previste per il 2027, l’incertezza sui piani della squadra per la prossima stagione ha reso impossibile un aggiornamento alla vettura più consistente.

Alla domanda sulla mancanza di test quest’anno, Sinault ha risposto: "E' vero, ma noi andiamo avanti. Come avete visto in pista, continuiamo a spingere al massimo. Quindi, ci stiamo preparando per il futuro e per il 2027 allo stesso tempo".