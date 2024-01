La scuderia Haas di Formula 1 ha annunciato questa settimana la partenza shock del Team Principal Guenther Steiner, confermando Ayao Komatsu come suo sostituto.

L'annuncio è arrivato dopo che la Haas ha concluso in fondo al campionato costruttori nel campionato 2023 di Formula 1, al suo secondo ultimo posto in tre anni dopo quello del 2021. Questo risultato ha fatto perdere il posto a Steiner, ruolo che l'italiano ricopriva da quando l'azienda americana è entrata in F1 nel 2016.

Con Komatsu alla guida della squadra fino al 2024 e oltre, è interessante scoprire chi è il nuovo Team Principal della Haas e come è arrivato a ricoprire questo ruolo.

Chi è Ayao Komatsu?

Komatsu è il nuovo team principal della Haas, avendo sostituito Steiner per la stagione di 2024 F1. Il 47enne è nato a Tokyo, ma all'età di 19 anni ha lasciato il Giappone per studiare ingegneria automobilistica alla Loughborough University, nel Regno Unito. Komatsu ha poi conseguito un dottorato di ricerca a Loughborough e da allora è rimasto in Inghilterra per ricoprire vari ruoli in F1.

Perché è diventato Team Principal della Haas F1?

Komatsu è diventato team principal della Haas F1 dopo la scadenza del contratto di Steiner. Tuttavia, erano emersi attriti tra Steiner e il proprietario del team Gene Haas a seguito di disaccordi su come portare avanti la squadra.

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, ingegnere capo della Haas F1

Steiner chiedeva effettivamente maggiori investimenti per eguagliare i budget dei rivali, mentre Gene Haas desiderava un uso più efficiente delle risorse, dopo aver dichiarato di sentirsi "imbarazzato" dal fatto che la squadra non abbia sfruttato al meglio la partnership con la Ferrari.

La Haas si è piazzata ogni anno nelle ultime tre posizioni della classifica di F1 dopo il suo miglior risultato, il quinto posto del 2018, che ha incluso una stagione senza punti nel 2021. Sebbene le cose siano inizialmente migliorate all'inizio del 2022, dando il via all'era dell'effetto suolo con un piazzamento a punti in tre dei quattro gran premi in apertura di campionato, la Haas è tornata in fondo alla classifica nel 2023.

Gene Haas ha quindi ritenuto che il team avesse bisogno di qualcosa di diverso e il lavoro è stato offerto a Komatsu in quanto "è stato con il team fin dal primo giorno, ne conosce i dettagli".

Da quanto tempo è alla Haas?

Komatsu è entrato a far parte della Haas F1 nella stagione di debutto nel 2016 come direttore tecnico nelle operazioni in pista del team, ruolo che ha ricoperto ogni anno fino a quando non è diventato Team Principal per la stagione 2024.

Ha iniziato la sua carriera nel motorsport nel 2003 come ingegnere impegnato nella gestione degli pneumatici per la British American Racing, prima di passare alla Renault nel 2006. Komatsu ha iniziato come ingegnere delle prestazioni alla Renault e nel 2011 è stato promosso al ruolo di ingegnere di pista di Vitaly Petrov.

Nel 2012 Komatsu è diventato l'ingegnere di pista di Romain Grosjean per la squadra di Enstone, dove i due hanno formato una partnership di successo ottenendo nove podi in due stagioni. Komatsu è stato poi promosso a ingegnere di gara capo alla Lotus (precedentemente nota come Renault) per il 2014, fino a quando, nel 2016, ha lasciato la scuderia francese per approdare alla Haas, appena fondata insieme a Grosjean.

Foto di: Andrew Ferraro Romain Grosjean, Lotus F1, con Ayao Komatsu, ingegnere di gara della Lotus.

Migliorerà la Haas?

La Haas ha adottato un approccio molto diverso quando ha scelto il suo nuovo team principal, dato che per molti versi Komatsu è l'opposto di Steiner. Il 47enne ha un background ingegneristico, quindi è una persona molto tecnica che, secondo Gene Haas, "guarda alle cose in base alle statistiche" mentre Steiner si è occupato meglio del lato operativo dell'organizzazione, agendo più come un manager attento al lato umano.

La nomina continua inoltre una tendenza emersa di recente in F1, dove i team hanno assunto Team Principal con un background ingegneristico, come successo in McLaren con Andrea Stella e James Vowles alla Williams.

Resta quindi da vedere se questo nuovo approccio funzionerà per la Haas, ma ha funzionato per la McLaren e la Williams, che hanno entrambe migliorato la posizione di arrivo del 2022 nel 2023, anche grazie a importanti investimenti dietro le quinte. Il compito più grande per Komatsu è quello di fare un uso migliore di ciò che ha a disposizione, perché Gene Haas non investirà di più nel team, quindi deve essere più efficiente con le risorse.

Se la Haas riuscirà a colmare il divario con il resto del gruppo, allora Komatsu avrà fatto un buon lavoro. Un aspetto che la Haas deve migliorare nel 2024 è il passo gara: gli pneumatici della VF-23 si surriscaldavano troppo rapidamente e i piloti Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen in diverse occasioni sono stati costretti a gestire le gomme senza poter attaccare.

Cosa succederà a Guenther Steiner?

Non si sa cosa farà Steiner dopo aver lasciato la Haas, poiché si prevede che si prenderà un po' di tempo lontano dalle corse automobilistiche per decidere le sue prossime mosse.

È improbabile che Steiner ottenga un ruolo di team principal altrove in F1, ma questo non significa che non possa andare in un'altra serie, come ha fatto l'ex Team Principal della Caterham e della Renault Cyril Abiteboul con la Hyundai nel Campionato del mondo rally.

Foto di: Piscina FIA Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, durante la conferenza stampa dei rappresentanti della squadra

Tuttavia, Steiner ha altre iniziative imprenditoriali: l'italiano ha co-fondato l'azienda americana FibreWorks Composites, che è un'organizzazione di progettazione e produzione di compositi in carbonio specializzata nel motorsport.

È probabile che questo lo tenga occupato nei prossimi mesi, anche se molte società di media e broadcasting potrebbero voler assumere Steiner per lavorare dopo la sua ascesa come celebrità in Drive to Survive di Netflix.