F1 | Alpine presenta la A524 il 7 febbraio con la A424 LMDh

Alpine ha cerchiato sul calendario 2024 un giorno ben preciso e lo ha fatto con un pennarello blu: il 7 febbraio. Non un giorno qualunque, ma quello designato per mostrare le proprie armi sportive dando il via a due campagne che dovranno rinverdire i fasti di un marchio glorioso in passato e alla ricerca di un nuovo, trionfale capitolo.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, mercoledì 7 febbraio avrà per intero il colore storico utilizzato dai marchi francesi nelle corse. Il blu. In una sola giornata cadranno i veli dalla monoposto di Formula 1, la A524, e dalla A424 LMDh che correrà nel WEC.

La A524 sarà per Alpine una monoposto importante. Dopo il deludente 2023, in cui il team che ha base a Enstone non è andato oltre il sesto posto nel Mondiale Costruttori dopo aver colto il quarto nella stagione precedente, l'obiettivo è quello di tornare a risalire la china.

Nel corso degli ultimi mesi la squadra francese ha ristrutturato il suo organigramma dirigenziale e tecnico, con il preciso intento di cambiare rotta, prendere quella giusta e tornare in lotta per essere stabilmente dietro a Red Bull, Mercedes e Ferrari.

Se nel 2023 l'obiettivo di avvicinarsi ai primi tre team è fallito e lo si era capito sin da subito, il 2024 non dovrà ripetere i medesimi crismi anche considerando i progressi fatti a inizio 2023 da Aston Martin e quelli evidenti di McLaren da metà stagione in poi. Non ci sarà margine d'errore, almeno con la prima versione della monoposto.

Un punto fermo sarà rappresentato dai piloti, con la coppia tutta francese composta da Esteban Ocon e Pierre Gasly. Due ottimi piloti, ma che dopo la partenza di Fernando Alonso verso altri lidi (Aston Martin) ha lasciato la squadra senza un vero e proprio punto di riferimento. Dovranno innalzare a loro volta le prestazioni se vorranno dare una svolta alle rispettive carriere.

Nello stesso giorno (e probabilmente nello stesso evento) della A524 di Formula 1 cadranno i veli anche dalla A424 LMDh che correrà nel World Endurance Championship a partire dal 2024. Il prototipo francese è sceso in pista da diversi mesi e le forme sono ben conosciute.

Il 7 febbraio, però, Alpine presenterà la nuova livrea con cui le vetture correranno nel Mondiale Endurance. La recente livrea tutta blu che ha rapito gli occhi per la sua eleganza subirà modifiche per raggiungere la sua forma definitiva. Insomma, si è trattato di una colorazione transitoria dopo le prime uscite in nero.

Sempre il 7 febbraio saranno presentati anche i due equipaggi. I nomi dei 6 piloti sono già stati svelati poche settimane fa con un comunicato stampa, ma sarà la prima occasione per vederli insieme e per carpire le loro sensazioni al volante della A424.

I sei piloti che hanno firmato per Alpine sono i francesi Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, a cui si sono uniti di recente l'austriaco Ferdinand Habsburg e la stella - almeno per ora solo mediatica, in attesa dei riscontri cronometrici - Mick Schumacher.

Il tedesco, che ricopre il ruolo di terzo pilota Mercedes, sarà prestato dalla Stella a tre punte ad Alpine per il WEC, ma continuerà a ricoprire anche il proprio ruolo in Formula 1 qualora uno tra Lewis Hamilton e George Russell non dovesse essere disponibile per correre in un fine settimana di gara.