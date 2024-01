F1 | Red Bull: la presentazione della RB20 fissata all'8 febbraio

Red Bull Racing sarà tra i primi team di Formula 1 a svelare la sua nuova monoposto per dare la caccia ai titoli iridati 2024 e confermarsi la dominatrice di questo periodo storico dopo aver messo fine all'epopea della Mercedes durata dal 2014 al 2021.

Secondo le fonti di Motorsport.com, il team diretto da Christian Horner farà cadere i veli dalla propria nuova arma l'8 febbraio, ovvero il giorno dopo la grande presentazione di Alpine in cui verranno svelate sia la monoposto di Formula 1 che la versione definitiva - livrea compresa - della A424 LMDh che prenderà parte al WEC.

Red Bull, dunque, sarà il primo top team a mostrare le forme della sua nuova vettura nonostante di recente non abbia superato i crash test. Questa sarà affidata ai soliti Max Verstappen - fresco tre volte campione del mondo dopo la stagione 2023 letteralmente dominata sin dai primi test - e Sergio Perez.

Il messicano, invece, dovrà lottare con unghie e denti per dimostrare di meritarsi il rinnovo contrattuale e respingere gli assalti di altri piloti che bramano da tempo il suo sedile. Primo tra tutti Daniel Ricciardo, ma non solo.

In quanto all'evento, la presentazione, sorgono ancora una volta diversi dubbi legati alla natura dello stesso. Nel corso delle passate stagioni, la squadra che ha base a Milton Keynes ha sfruttato la presentazione della vettura non per mostrarla al mondo, ma per dare visibilità a sponsor e nuovi partner tecnici..

Nel 2021 la presentazione si rivelò un evento per mostrare il nuovo title sponsor, Oracle, che trova ancora posto sull'ala posteriore e sulle fiancate delle monoposto realizzate dal gruppo di lavoro di Adrian Newey. Nel 2022, invece, Red Bull presentò la nuova partnership con Ford.

La Casa americana, a partire dal 2026, sarà partner tecnico del team e di Red Bull Powertrains, la nuova sezione della squadra di Formula 1 che realizzerà i motori della nuova era del Circus iridato, avvalendosi dell'esperienza di Ford (anche se questa è da intendere come un'operazione commerciale, più che puramente tecnica).

E' logico così pensare che la vera RB20, erede della straordinaria RB19 che ha vinto, anzi stravinto, i titoli 2023, sarà realmente visibile nella tre giorni di test pre-stagionali che sarà svolta a Sakhir, in Bahrain, poco prima dell'avvio della stagione con il primo dei 24 appuntamenti che si terrà sempre su quel tracciato.

Red Bull sarà l'unico top team a presentare la monoposto nella prima delle due settimane di febbraio (dal 5 al 14) dedicate alle presentazioni. Aston Martin svelerà la AMR24 il 12, la Ferrari il 13 mentre Mercedes e McLaren il 14 febbraio, a San Valentino.