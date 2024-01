F1 | McLaren si rinforza: Marshall e Sanchez ora sono operativi

La McLaren ha completato lo staff tecnico per la stagione 2024: Zak Brown e Andrea Stella hanno presentato i nuovi arrivati a Woking in uno scatto pubblicato sui social network. Il team papaya si è molto rinforzato potendo su due importanti rinforzi che vanno a corroborare una squadra che già l’anno scorso aveva dimostrato di essere molto competitiva: dalla Red Bull Racing è arrivato Rob Marshall che dal 1 gennaio è il nuovo Direttore Tecnico, responsabile dell’ingegneria e del design.

Rob, a lungo apprezzato braccio destro di Adrian Newey, è stato una delle vittime del budget cap, visto che a Milton Keynes era uno degli stipendi più alti. Tecnico molto preparato si avvarrà del supporto di Neil Houldey che diventa il suo vice.

David Sanchez, invece, va a rinforzare lo staff aerodinamico di Peter Prodromou: per il francese si tratta di un ritorno in McLaren, visto che era a Woking prima di iniziare l’avventura che lo aveva portato alla Ferrari, e avrà la responsabilità di definire il concetto del veicolo delle prossime monoposto e lo sviluppo delle prestazioni della vettura che verrà presentata il 14 febbraio in concomitanza con la Mercedes W15.

La squadra diretta da Andrea Stella, pur essendo un team clienti della Mercedes, ha una forza d’urto ormai degna di un top team e con gli ultimi acquisti può ambire a tornare nelle posizioni di vertice della F1 dove ha vinto sette titoli piloti e sei Costruttori.

La McLaren, che dall’estate dispone di una nuova galleria del vento modernissima, dopo un esilio durato anni al wind tunnel della Toyota Motorsport a Colonia, sfrutta appieno il suo potenziale: con l’evoluzione della MCL60 è stata la squadra che ha fatto il salto più grosso nel tentativo di avvicinarsi alle prestazioni della Red Bull RB19 dominatrice con Max Verstappen.

In Gran Bretagna sono in molti a dare credito alla McLaren come la possibile sfidante del team di Milton Keynes, più di Mercedes, Ferrari e Aston Martin.