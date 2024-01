F1 | Monza: si riasfalta la pista, torna la ghiaia nelle Varianti

La sfida che attende i tecnici che supervisioneranno i lavori di ristrutturazione del circuito di Monza non è delle più semplici. La portata delle opere e il tempo a disposizione (la chiusura dei cantieri è fissata alla fine del mese di giugno) non consentono imprevisti.

La parte che toccherà più da vicino chi scenderà in pista è indubbiamente il totale rifacimento della pavimentazione del tracciato e della corsia dei box, un’opera che va ben oltre un’ordinaria asfaltatura. L’intervento è stato reso necessario per risolvere problemi di deformazioni della pavimentazione e affioramenti di acqua sulla superficie.

La pista subirà una totale ristrutturazione, con una revisione delle pendenze (trasversali e larghezza) dei cordoli (saranno tutti sostituiti) e dell’impianto di smaltimento delle acque in caso di pioggia. Ove necessario, sarà risanato il fondo, mentre nella parte sovrastante saranno utilizzate miscele ad elevate prestazioni. Saranno inoltre realizzate nuove strade di accesso tra le postazioni dei commissari di percorso e la pista, così come modificate le vie di fuga della Prima e della Seconda Variante, che passeranno dall’attuale versione ‘pavimentata’ ad una nuova in ghiaia.

L’altro punto cruciale dei lavori di ristrutturazione riguarda i sottopassi, da decenni sono una spina nel fianco per il circuito di Monza. L’obiettivo degli interventi è separare il traffico veicolare da quello pedonale, al fine di creare un nuovo accesso per i mezzi pesanti, finora un aspetto molto penalizzante per la viabilità interna. Per risolvere il problema relativo a camion e bisarche sarà realizzato un nuovo sottopasso in corrispondenza della curva parabolica, che collegherà il flusso veicolare proveniente dall’ingresso di Vedano al Lambro con l’area paddock.

Photo by: Erik Junius A Monza verranno sostituiti tutti i cordoli e nelle vie di fuga dekke Varianti rivedremo la ghiaia

Altri tre sottopassi saranno ristrutturati per migliorare la gestione del traffico di auto e pedoni. Le due aree saranno separate, con i pedoni che avranno a disposizione un corridoio largo 4 metri, mentre l’area riservata alle auto prevede due corsie, per consentire un deflusso senza alternanza di sensi di marcia.

I sottopassi che saranno ristrutturati sono quello delle Piscine (che si sviluppa sotto al rettilineo principale in prossimità della Prima Variante) e i due di collegamento tra la parte interna dell’Autodromo ed il rettilineo dell’anello alta velocità situato ad Est. In questi ultimi due casi si passerà da sottopassi oggi esclusivamente pedonali, ad ampi passaggi con spazi per auto e pedoni.