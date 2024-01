F1 | AlphaTauri: chiude Bicester e va a Milton Keynes. Ecco perché

In attesa dell'annuncio del nuovo nome - Racing Bulls - AlphaTauri si trova nel bel mezzo di una riorganizzazione organico-strategica molto importante per il presente e il futuro.

Sventata la minaccia di una cessione, il team che ha base a Faenza ed è nelle mani del Gruppo Red Bull è al centro di una manipolazione che dovrà darle nuova forma, ma anche nuove opportunità per tornare a crescere, abbandonando le ultime posizioni della classifica generale Costruttori che ha spesso abitato nelle ultime 2 stagioni.

Nel progetto di riorganizzazione della squadra italo-austriaca, sembra però che la base di Faenza stia perdendo sempre più importanza. Il settore aerodinamico di AlphaTauri si trova a Bicester, in Inghilterra, ma stando a quanto appreso da Motorsport.com la struttura sarà pian piano abbandonata dal personale della squadra diretta da Laurent Mekies.

Gli aerodinamici saranno inglobati nella struttura di Milton Keynes, al Milton Keynes Performance Centre dove nascono le Red Bull campioni del mondo. L'ennesimo passo verso un legame tra i due team ancora più forte, più profondo. A sostegno di questa indiscrezione sono arrivate direttamente le parole di Peter Bayer.

"Il Milton Keynes Performance Centre è necessario perché la struttura di Bicester sta diventando troppo piccola", ha dichiarato Bayer a Motorsport.com. "Non abbiamo parcheggi e non abbiamo una mensa".

"Dobbiamo essere un datore di lavoro attraente. Prima di tutto, ovviamente, inizia con la squadra in quanto tale, con l'identità, ma poi ci sono anche le strutture e le opportunità per le persone di avere un percorso di carriera. Ecco perché le strutture saranno estremamente importanti".

"Inoltre, il contratto di affitto di Bicester sta per scadere, quindi dovevamo trasferirci comunque. E il vantaggio di essere più vicini alla Red Bull Racing e al loro campus è che sarà più facile per noi lavorare nella galleria del vento e al simulatore. Quindi tutto questo renderà la vita più facile a tutti gli ingegneri".

Bayer si è spinto oltre, sottolineando come Faenza - sede del quartier generale di AlphaTauri - sia sì molto bella, ma altrettanto un problema. E per diversi motivi. Il territorio, stando a quanto dichiarato dall'amministratore delegato del team, non offre garanzie a chi ci lavora. Lui intende servizi scolastici, di lavoro. Aspetti importanti, soprattutto se si sta facendo una campagna per reclutare nuovo personale.

"In termini di trasferimento di personale, abbiamo comunque aerodinamici e progettisti, e il negozio di modelli è nel Regno Unito", ha detto.



"Ma attualmente stiamo conducendo un'intensa campagna di reclutamento e siamo felici di offrire ai migliori talenti britannici un posto di lavoro nel Regno Unito. Perché per loro, mi spiace dirlo, Faenza è bellissima, ma è un problema".

"Le faccio il mio esempio personale. Quando ho iniziato, ho portato mia moglie e siamo andati in macchina a Faenza. Lei ha detto: 'Oh, è bellissima'. Abbiamo mangiato una pizza e siamo andati in macchina fino al mare. E poi mi ha chiesto: 'Allora, che mi dici della scuola?'. Io ho risposto: 'Non credo che ce ne sia una'. 'E le potenziali opportunità di lavoro per me?'. 'Non credo che ce ne siano'. Se non parli italiano e se i tuoi figli non sono più neonati, il trasferimento è molto difficile, ad essere onesti".

"Credo che un paio di ingegneri britannici torneranno a Milton Keynes. Abbiamo offerto l'opportunità agli italiani che vogliono trasferirsi di farlo, ma non c'è un obbligo. Ma è chiaro che la maggior parte dei nuovi assunti è britannica".

Le parole di Bayer faranno discutere e non poco. Non è da escludere una presa di posizione del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il quale si sentirà probabilmente preso in causa dalle parole dell'ex membro FIA riguardo le possibilità scolastiche e di lavoro della Romagna.

Poi, dal punto di vista puramente sportivo, i dubbi e i sospetti sulla sinergia sempre più forte tra Red Bull e AlphaTauri (Racing Bulls) aumenteranno. Il personale di due team lavorerà a stretto contatto e non sono da escludere forti sospetti su eventuali aggiramenti del Budget Cap, con uno dei due team che potrebbe fare da banco prova per l'altro. Si parla solo di scenari possibili, non vi è ancora nulla di concreto, ma se alcuni team principal - tra cui Zak Brown - avevano avanzato già diversi sospetti alcune settimane fa, la situazione non potrà che infiammarsi ancora.

Questo sarà con tutta probabilità uno dei temi più caldi dell'inverno, in attesa di scoprire le vetture, dei test e delle prime gare della nuova stagione di Formula 1.