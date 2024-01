F1 | Miniera d'oro Red Bull: polo marketing per gestire gli sponsor

Red Bull Racing non è solo il team campione del mondo in carica, non ha solo il pilota 3 volte campione del mondo in carica tra le sue fila e non ha solo il miglior gruppo tecnico - dati e risultati alla mano - che c'è attualmente in Formula 1. Si tratta di un'organizzazione che va ben al di là dei meri risultati sportivi e che rende molto bene anche dal punto di vista economico grazie a scelte oculate e alla bravura nel saper sfruttare al massimo un momento storico a dir poco favorevole nel Circus iridato.

Il peso del marchio Red Bull, la crescente fama, i risultati sportivi e il brand riconosciuto in tutto il mondo stanno attirando a Milton Keynes una quantità considerevole di sponsor. Un numero così elevato da portare il team a creare una nuova entità in grado di gestire le aziende che vogliono promuoversi attraverso le carrozzerie delle monoposto realizzate dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey.

Stiamo parlando del Red Bull F1 Marketing. Stando a quanto appreso da Motorsport.com tramite le proprie fonti vicine al team austro-britannico, si tratta del nuovo reparto marketing e comunicazione che ha sede a Milton Keynes e che va concentrare e racchiudere al proprio interno tutto il personale di Red Bull Racing e AlphaTauri che si occupava e si occuperà di questo settore.

Se questa creazione ha fatto discutere, soprattutto per le tempistiche di trasferimento a Milton Keynes di parte del personale che lavorava in altre città e altri paesi, si è anche rivelata necessaria per la gestione degli sponsor nel porfolio attuale del gruppo Red Bull dedicato alla Formula 1 e alle loro richieste. Una sorta di vera e propria macchina da soldi in grado di generare introiti per sé, ma anche per altri.

Le carrozzerie delle RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez saranno già tempestate di sponsor, ma di spazio non ne avranno a sufficienza per adempiere alla grande richiesta arrivata negli ultimi mesi. Aver riunito i reparti marketing di Red Bull Racing e AlphaTauri, vicina a cambiare nome e diventare Racing Bulls, è solo uno dei passi che renderà la sinergia tra i due team ancora più grande e solida.

Saranno proprio le due monoposto di Faenza a ospitare parte degli sponsor che Red Bull non ha potuto apporre sulle proprie vetture 2024. E questo è un aspetto da non sottovalutare per il presente e per il futuro della squadra ora diretta da Laurent Mekies e supervisionata dall'amministratore delegato Peter Bayer.

Dopo la morte di Dietrich Mateschitz, grande capo di Red Bull, nella seconda parte del 2022 erano uscite voci incontrollate secondo cui AlphaTauri sarebbe stata messa presto in vendita. Queste sono state presto smentite anche da alcuni membri del board di Red Bull, ma altri avevano lasciato intendere che le cose dovessero cambiare rapidamente per poter mantenere il team nel gruppo sotto le insegne della bibita energetica.

Per questo motivo a Faenza avevano lavorato per potenziare il reparto marketing e trovare un porfolio di sponsor più munito, in grado di far pesare meno il team nei conti delle casse di Red Bull. L'arrivo di Bayer come amministratore delegato AlphaTauri e altre scelte fatte nel quartier generale di Milton Keynes hanno portato alla creazione del polo marketing chiamato Red Bull F1 Marketing.

Questo porta AlphaTauri a non avere più bisogno di trovare sponsor per evitare di essere un peso al gruppo austriaco. Tra le decisioni prese dal nuovo polo marketing, potrebbe esserci anche quella di dedicare AlphaTauri/Racing Bulls a una nuova strategia, sfruttando le tre gare negli Stati Uniti per proporre iniziative che, invece, su Red Bull Racing sarebbe più difficile realizzare.

Basti pensare alle livree speciali realizzate sull'AT04 per i gran premi di Las Vegas e Abu Dhabi, gli ultimi due appuntamenti del Mondiale 2023. Nel Nevada, le AT04 avevano adesivi legati a Gundam, franchise giapponese d'animazione creato da Yoshiyuki Tomino, per via di un accordo con la Bandai Namco Entertainment America Inc. Prepariamoci a vedere più spesso cose del genere...