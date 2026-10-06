IMSA | La Lamborghini Temerario sfiora il titolo IMSA: "Risultato incredibile al debutto"

La Lamborghini Temerario GT3 conclude al secondo posto in Classe GTD PRO la stagione 2026 dell'IMSA SportsCar Championship, giocandosi il titolo fino all'ultimissimo minuto nella durissima Petit Le Mans.

Ce lo aveva detto Andrea Caldarelli, quando lo avevamo incontrato già lo scorso maggio in occasione di Lamborghini Arena: nonostante il difficile anno di debutto e sviluppo continuo della neonata vettura del Toro, le possibilità di puntare alla conquista del campionato a Stelle e Strisce erano tutt'altro che un sogno remoto.

Con due successi e un podio all'attivo nelle ultime gare, a Road Atlanta la Temerario #9 gestita dalla Pfaff Motorsports e tornata in livrea 'plaid' si è giocata il tutto per tutto, trovandosi anche a condurre le operazioni dopo un paio d'ore, e rimanendo sempre nel gruppetto dei migliori nonostante la marea di neutralizzazioni (ben 16 alla fine) e fasi concitate verificatesi sul tracciato di Braselton.

Calderelli, insieme a Sandy Mitchell e Frank Perera, non si sono mai arresi, ma sotto la bandiera a scacchi hanno visto sfumare ogni speranza con la rivale diretta BMW-Paul Miller Racing #1 che l'ha preceduta per appena 0"266, soffiando all'auto di Sant'Agata Bolognese quello che sarebbe stato un meritato podio al termine di una annata quasi memorabile.

Dall'esordio di Sebring a marzo, la Temerario di Pfaff Motorsports - squadra oltretutto uscente e all'ultima esperienza in pista per il momento - porta a casa i successi di Road America (Endurance Cup) e Virginia International Raceway (Sprint Cup), più il terzo posto di Indianapolis che aveva riacceso le speranze di titolo GTD PRO.

#9 PFAFF Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell, Franck Perera Foto di: Getty Images

"Arrivare secondi in un campionato così competitivo come questo è un risultato incredibile per una vettura al debutto, considerando anche le difficoltà avute ad inizio stagione", ha dichiarato a Motorsport.com Andrea Reggiani, Capo del Motorsport di Lamborghini.

"Ritrovarsi con la possibilità di giocarsi il campionato fino all'ultimo giro dell'ultima gara è veramente un risultato di cui essere fieri".

"Le congratulazioni vanno a tutta la squadra che ha progettato, costruito e sviluppato la Temerario GT3 costantemente durante questa stagione, senza mai scoraggiarsi e anzi, impegnandosi sempre più. Per questo dico che è un risultato che premia il lavoro di tutto il team di Lamborghini Squadra Corse".

"Mi sento anche di porgere i miei complimenti a Steve Bortolotti e tutto il team Pfaff Motorsports: sono stati impeccabili tutta la stagione. E, naturalmente, ai nostri piloti ufficiali, che hanno dimostrato di essere molto veloci, consistenti e capaci di massimizzare sempre il potenziale della vettura senza mai commettere errori".

#9 PFAFF Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell, Franck Perera Foto di: Getty Images

Caldarelli, che per primo ha preso fra le mani il volante della Temerario facendola crescere passo dopo passo, commenta: "È stato un anno intenso e impegnativo, proprio come ci aspettavamo all’inizio della stagione. Sviluppare la nuova vettura gara dopo gara, da Sebring in avanti, non è stato facile, ma durante l’anno abbiamo ricavato molti elementi positivi e ottenuto tanti risultati promettenti".

"Conquistare insieme a Sandy, a Road America, la prima vittoria mondiale della Temerario GT3 significa moltissimo per noi. Aver scritto una pagina di storia di Lamborghini Squadra Corse mi rende personalmente molto orgoglioso, considerando che ero al volante della vettura nel suo primo test, un anno prima".

"Passare dal partire da zero a Sebring, dove abbiamo faticato molto, a conquistare due vittorie consecutive testimonia il duro lavoro e lo straordinario impegno di tutte le persone di Pfaff Motorsports e Lamborghini".

"Ritrovarsi in lotta per il campionato è qualcosa che non avrei mai pensato possibile all’inizio di questo programma, ma siamo stati molto costanti durante tutto l’anno e abbiamo ottenuto il massimo da ogni gara. Vincere in IMSA non è mai facile, ma ci siamo messi nelle condizioni di poter conquistare il titolo. Questo dà sicuramente grande slancio al progetto Temerario in vista della prossima stagione".

#9 PFAFF Motorsports Lamborghini Temerario GT3: Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell, Franck Perera Foto di: Getty Images

Mitchell conclude: "La stagione IMSA ha probabilmente superato le aspettative, anche se sapevamo che sviluppare una nuova vettura durante l’anno sarebbe stato difficile. Pfaff Motorsports è un team estremamente competitivo e abbiamo iniziato la stagione sperando di poter lottare nelle prime posizioni, ma i risultati ottenuti sono stati sicuramente superiori alle attese".

"Il lavoro svolto insieme da Pfaff e Lamborghini ci ha offerto la possibilità di giocarci il titolo con tre podi, di cui due vittorie, nelle ultime quattro gare che avevamo disputato prima della Petit Le Mans. Personalmente speravo di poter lottare per le vittorie, ma forse non mi aspettavo di essere in corsa per il titolo".

"È sicuramente qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi: abbiamo compiuto grandi progressi durante la stagione e siamo rimasti molto uniti per costruire questa opportunità".

Foto di: VSR

VSR completa un grande weekend Lamborghini

A diversi km di distanza, precisamente a Barcellona, nell'ultimo fine settimana di Sprint Cup del GT World Challenge Europe, è arrivata la prima vittoria della Temerario di VSR.

In Gara 2 disputata domenica pomeriggio al Montmelò, la #163 condotta da Mattia Michelotto e Loris Spinelli ha beneficiato di una buona posizione di partenza per portarsi fin da subito al comando della Classe GOLD CUP e anche in terza posizione assoluta.

Michelotto ha cercato di resistere alle più veloci vetture che lo seguivano, cedendo alcune posizioni nel finale del suo turno; quando è toccato al suo compagno di squadra, Spinelli è risalito quarto dopo le soste e lì è rimasto, chiudendo ogni varco alle temibili Mercedes di Lucas Auer e Daniel Juncadella.

La fantastica prova dell'abruzzese è quindi stata tramutata in una quarta piazza assoluta e nel successo di categoria, miglior risultato del 2026 per la Lamborghini nera della VSR.

"Finalmente! Sono molto contento perché per tutta la stagione l'intera squadra ha lavorato duramente per questo risultato, pur consapevole delle difficoltà", ha detto al traguardo Spinelli.

"Ad ogni gara siamo riusciti a migliorare i risultati e finalmente è arrivato il successo. Mattia è partito da una buona posizione, facendo un lavoro fantastico nel primo stint. Quando è toccato a me, ho mantenuto un buon passo, rimanendo leader di categoria".

"Ma mi piace guardare anche la classifica generale e, visto il potenziale che avevano le Mercedes, sono davvero molto contento e vorrei ringraziare Lamborghini Squadra Corse che non si è mai arresa in questo primo e difficile anno della Temerario GT3".

"Nel complesso della stagione, ha ottenuto dei bei risultati e questo ci fa guardare con fiducia al 2027".