MotoGP | Quartararo: "Questo motore non è solo lento, consuma anche molto"

Il weekend del Gran Premio del Giappone non è iniziato affatto male per Fabio Quartararo, con un più che interessante settimo tempo il venerdì, che gli dava il lasciapassare diretto per la Q2 del sabato. Tuttavia, le cose hanno iniziato a mettersi male in qualifica, dove è riuscito a essere solo 12°, cosa che lo condannava a partire dalla quarta fila, rendendo totalmente inutile il lavoro del giorno precedente.

Nella Sprint, Quartararo ha ottenuto almeno un punto tagliando il traguardo nono, e ha portato a cinque il totale del weekend, dopo aver chiuso la gara di domenica 12°, al di sotto delle sue prestazioni in weekend come quelli di Francia (15 punti), Barcellona (11) o Germania (10).

Nel suo ultimo Gran Premio disputato in Giappone in sella ad una Yamaha, prima che la prossima stagione si unisca alla grande rivale, la Honda, Quartararo non ha avuto le armi sufficienti per provare a fare ciò che solo lui è capace di fare tra la truppa di Iwata: realizzare un giro veloce prodigioso.

"La mia ultima gara in casa Yamaha è stata molto complicata", ha ammesso Quartararo alla fine della giornata a Motegi.

"Ho avuto molti problemi di consumo dal settimo giro, che mi hanno impedito di aprire il gas oltre il 70% da quel momento", ha confessato dopo una gara programmata su 24 giri, nientemeno. "Questo motore non solo non ha potenza, ma, inoltre, consuma molto", ha precisato.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Sul cruscotto della moto ho una luce verde, una arancione e una rossa, per sapere in quale modalità di consumo mi trovo. E fin dall'inizio qui la luce era già rossa", ha sottolineato il francese. Un problema che hanno avuto anche altri piloti, come Jorge Martín, che nonostante abbia ottenuto due podi, ha dovuto gestire rigorosamente il consumo della sua Aprilia.

Nonostante le circostanze che gli hanno impedito di offrire una buona prestazione nella sua ultima visita a Motegi con la Yamaha, il francese l'ha presa con filosofia: "La prendo come un'altra esperienza per il futuro". Un futuro che guarda direttamente all'1 dicembre, quando terminerà il suo attuale impegno e potrà salire, per la prima volta, sulla RC214V di Honda nel test di Valencia, guidando, per la prima volta in MotoGP, una moto che non sia una M1.

Quartararo, 27 anni, è approdato alla classe regina nel 2019 con il team Petronas, all'epoca satellite della Yamaha. Due anni dopo ha fatto il salto nel box ufficiale della Casa di Iwata, conquistando il campionato nel 2021 e chiudendo vice-campione l'anno seguente.

Da allora, il francese è in una traversata del deserto senza fine, toccando il fondo quest'anno, in cui è 15° nella generale con soli 66 punti, finora il suo peggior anno da quando è arrivato al Mondiale nel 2015, compresi quelli di Moto3 e Moto2.