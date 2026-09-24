F1 | Racing Bulls: con il cucchiaio dell'ala anteriore si cambiano i flussi del davanti

La Racing Bulls ribatte colpo su colpo all’Alpine nell’appassionante lotta per il quinto posto nel mondiale Costruttori. A Faenza contano sul ritorno di Liam Lawson come pilota titolare al posto di Yuki Tsunoda, dopo la positiva esperienza in Red Bull Racing al fianco di Max Verstappen in sostituzione dell’infortunato Isack Hadjar per mantenere o, addirittura, incrementare i nove punti di vantaggio sulla squadra di Flavio Briatore.

Il direttore tecnico Tim Goss ha programmato un’evoluzione della VCARB03 che va molto avanti nella stagione perché l’obiettivo è quello di conquistare per la prima volta nella storia del team il ruolo di primo degli altri, vale a dire dopo i quattro top team.

Racing Bulls VCARB03: nuova la presa dei freni, lo splitter anteriore e le cover delle sospensioni Foto di: AG Photo

E lo staff romagnolo, coadiuvato dagli aerodinamici che sono di stanza a Milton Keynes, produce nuove parti senza sosta: a Baku colpisce la nuova ala anteriore che è caratterizzata dalla comparsa di un cucchiaio nella parte centrale sotto i piloni che reggono il muso.

Il chief designer Paolo Marabini, per effetto del nuovo andamento dei flussi nella parte anteriore alla ricerca del carico aerodinamico, ha rivisto anche il corner anteriore con una diversa presa dei freni e lo splitter, proprio come le cover in carbonio della sospensione anteriore.

È interessante rilevare come il cambiamento nell’ala interiore influenzi il disegno di tutta la parte anteriore della monoposto e non solo...