F1 | Haas: "Stufo di essere umiliato in pista, dovevamo cambiare"

Dopo l'uscita del direttore tecnico, Simone Resta, anticipata da Motorsport.com, nella giornata di mercoledì la Haas ha concluso anche la collaborazione con il Team Principal Gunther Steiner, il quale aveva guidato la squadra dopo averne contribuito alla nascita nel 2016.

La sua figura è infatti stata centrale nella creazione del team e nell'idea del progetto basato sulla collaborazione con la Ferrari, che sin dal primo anno di attività ha consentito di essere in pista con un investimento ridotto rispetto ad altre realtà di centro classifica. Tuttavia, dopo otto anni alla guida del team, la Haas ha deciso di cambiare direzione e ha ufficializzato il passaggio di consegne tra l'altoatesino e Ayao Komatsu, nuovo Team Principal promosso dal suo precedente ruolo.

Entrando nel merito dei motivi che hanno portato alla decisione di non rinnovare il contratto di Steiner, il proprietario del team, Gene Haas, ha espresso il suo disappunto per i risultati degli ultimi anni.

"È stata una questione di prestazioni. Siamo all'ottavo anno, con oltre 160 gare, e non abbiamo mai ottenuto un podio. Negli ultimi due anni siamo arrivati decimi o noni. Non sto dicendo che sia colpa di Gunther o cose del genere, ma sembra che questo sia il momento giusto per cambiare e provare una direzione diversa, perché non sembra che continuare con quello che avevamo possa funzionare", ha spiegato Gene Haas in un'intervista rilasciata al sito della Formula 1.

Photo by: FIA Pool Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Dopo un 2018 concluso con un ottimo quinto posto in classifica, agguantato grazie a un pacchetto tecnico di livello, nel 2019 si sono palesate le prime difficoltà, complice una vettura capace di buoni exploit, ma anche di weekend estremamente deludenti. Ancor più complessi sono stati il 2020 e il 2021, dato l'impatto della pandemia e i conseguenti problemi finanziari che hanno messo a rischio la sopravvivenza del team.

Superato il momento di crisi, Haas è tornata ad essere una realtà solida, anche grazie a una vettura che a inizio 2022 sembrava effettivamente poter dire la propria nella sfida a centro gruppo. Tuttavia, i pochi aggiornamenti portati durante la stagione non hanno permesso di mantenere la medesima competitività durante l'arco dell'intero mondiale, al di là dell'inaspettata quanto bella pole di Kevin Magnussen sotto i nuvoloni brasiliani.

I risultati ottenuti quell'anno hanno comunque consentito di attirare nuovi partner, tra cui un nuovo main sponsor, il che a sua volta ha permesso alla scuderia americana di arrivare al limite del budget cap ed essere attiva sul mercato piloti. Tuttavia, ciò non si è rispecchiato in pista, perché il 2023 è stato un anno avaro di soddisfazioni, nonostante qualche buon risultato giunto grazie al neo-arrivato Nico Hulkenberg.

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen alla guida del pacchetto con pance spioventi che ha debuttato nella parte conclusiva della stagione

Difficoltà in pista che si sono riproposte anche in fabbrica. Durante lo sviluppo gli ingegneri hanno compreso che il vecchio concept non garantiva miglioramenti significativi sul medio periodo, motivo per il quale sono anche arrivati pochi aggiornamenti nel corso del campionato. Per questo si è scelto di cambiare direzione, seguendo i dettami Red Bull, per quanto la VF-23 presentasse comunque dei vincoli per cui vi sarebbe stata una soluzione solo sulla vettura 2024, come nel caso della stessa Ferrari. Non è un caso che Nico Hulkenberg abbia scelto di tornare indietro al vecchio pacchetto, il quale a suo parare garantiva maggior carico aerodinamico, mentre Kevin Magnussen è rimasto sulle ultime novità perché si meglio adattavano al suo stile di guida.

I problemi riscontrati in un 2023 deludente hanno poi portato la Haas a concludere in fondo alla classifica, al decimo posto, alimentando la divergenza di vedute sul come far risalire la squadra, che ha comunque bisogno di importanti investimenti per fronteggiare una crescente concorrenza. AlphaTauri (in futuro Racing Bulls) potrà contare su una collaborazione sempre più vicina a Red Bull, mentre Sauber sta investendo in previsione dell'arrivo di Audi.

"È vero, Guenther mi piace, è una persona davvero simpatica, una personalità davvero buona. Abbiamo avuto una fine dell'anno difficile. Non lo capisco, davvero non lo capisco. Queste sono le domande giuste da fare a Gunther, cosa è andato storto. Alla fine della giornata, si tratta di prestazioni. Non mi interessa più essere decimo", ha aggiunto il proprietario della squadra.

Seguendo una nuova direzione tecnica, Haas spera di tornare a occupare una posizione di metà classifica nel 2024. Alla guida del team ci sarà Ayao Komatsu, il quale conosce bene la scuderia essendo stato uno dei suoi pilastri sin dal debutto nel 2016 grazie a una lunga esperienza in Formula 1. Negli anni il giapponese è poi stato in grado di salire i ranghi, fino a diventare direttore dell'ingegneria del team di Kannapolis.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Gene Haas, proprietario e fondatore del team Haas F1

"Abbiamo cercato all'interno della squadra chi avesse più esperienza. Ayao è stato con la squadra fin dal primo giorno, ne conosce tutti i dettagli. La mia più grande preoccupazione è che quando andremo in Bahrain, dovremo presentarci con una macchina pronta. Avremo un approccio più manageriale e ingegneristico, vedremo se porterà dei benefici", ha aggiunto Haas spiegando le ragioni che hanno portato alla promozione di Komatsu.

"Penso che Gunther abbia avuto un approccio più umano con le persone e il modo in cui interagiva con loro, era molto bravo in questo. Ayao è molto tecnico, analizza le cose in base alle statistiche: questo è ciò che stiamo facendo male, dove possiamo migliorare. È un approccio diverso".

"Abbiamo davvero bisogno di qualcosa di diverso perché non stavamo facendo molto bene. Come ho detto, tutto si riduce a otto anni di permanenza all'ultimo posto", ha aggiunto Haas.

Quando gli è stato chiesto il perché il team non abbia cercato una figura esterna per guidare la squadra, dato il sentimento che servisse un cambio di passo, Gene Haas ha sottolineato come la sua preoccupazione fosse quella di presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con qualcuno che conoscesse bene la scuderia, non richiedendo così un periodo di adattamento.

Photo by: Motorsport Images Ayao Komatsu sarà il nuovo Team Principal dopo essere stato promosso

"Sono alla guida della Haas Automation da oltre 40 anni. Portare persone dall'esterno richiede tempo per imparare, da sei mesi a un anno, e spesso non ti piacciono nemmeno. È meglio prendere persone che si conoscono, e anche se non sono perfette, almeno si sa cosa si otterrà. Questo ha funzionato molto bene per noi qui alla Haas Automation, quindi sto applicando molti degli elementi al team di Formula 1".

"Mi piace molto avere persone che conosco, che capiscono le operazioni quotidiane, che capiscono le persone, piuttosto che far entrare un estraneo che mescolerà tutto e creerà confusione".

Grande attenzione è stata dedicata anche al rapporto con Ferrari, che attualmente fornisce non solo la Power Unit e il cambio, ma anche sospensioni ed altri elementi, sostanzialmente tutto ciò che consente il regolamento, in modo da ridurre le spese di progettazione.

"La Ferrari è stata molto buona con noi. Sono stati con noi fin dal primo giorno, costruiscono motori incredibili. Le loro sospensioni sono estremamente valide. Abbiamo utilizzato molti dei loro componenti. Funziona davvero bene. Ci aiutano davvero. Mi vergogno di non essere stato in grado di fare meglio, ma in futuro voglio approfittare di un buon equipaggiamento che molte altre squadre non hanno".

Photo by: Giorgio Piola Haas ha una profonda collaborazione con la Ferrari, che fornisce cambio, Power Unit ed altri elementi meccanici, come concesso dal regolamento

"Siamo molto felici di rimanere con la Ferrari. Spero che potremo aiutarli in termini di affidabilità. In futuro, quando la Sauber abbandonerà la PU Ferrari [diventerà team ufficiale Audi], saremo l'unico utente della Ferrari. Potrebbero voler avere uno o due clienti. Forse saranno contenti di avere solo noi. Ma noi dobbiamo fare meglio. Non possiamo essere così indietro rispetto alla Ferrari. Dobbiamo essere più vicini a loro".

Per quanto vi siano chiaramente molti punti in comune con le linee guida fissate dal personale del Cavallino, Gene Haas crede che sia proprio il piano aerodinamico quello su cui il team deve compiere i progressi più tangibili. In generale, condividendo sia l'hardware che parte degli ingegneri nella sede di Maranello, spesso la squadra americana si è avvicinata alle soluzioni della Ferrari, ma in alcuni casi è stata anche in grado di innovare con idee che sono poi state riprese dal resto della griglia, soprattutto nella precedente generazione di monoposto.

"Penso che qui abbiamo una formula fantastica. Abbiamo motori Ferrari che probabilmente hanno più potenza di chiunque altro in questo momento. Abbiamo hardware Ferrari [come da regolamento], abbiamo un buon telaio. Parlo con molti ingegneri e penso che il nostro più grande difetto sia l'aerodinamica; il nostro programma di aerodinamica ha bisogno di miglioramenti. Quando sei in pista e vieni umiliato ogni fine settimana, non lo accetto più".