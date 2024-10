F1 | Albon cerca risposte: in Messico userà il setup di Colapinto

Non è un periodo esattamente semplice per Alex Albon, che arriva da un weekend negli Stati Uniti dove non è riuscito ad esprimersi al meglio. Tuttavia, per l'anglo-tailandese le difficoltà sono iniziate già qualche gara fa, quando la Williams ha introdotto il nuovo pacchetto in Olanda alla fine di agosto.

Albon ha suggerito che la sua parte del garage ha forse faticato a capire il nuovo pacchetto di aggiornamenti rispetto agli ingegneri di Colapinto. Per questo, l'anglo-tailandese ha spiegato che si "spingerà verso" l'utilizzo dell'assetto usato da Franco Colapinto durante il weekend messicano, alla ricerca di un bilanciamento migliore sulla sua vettura.

La speranza è che provando il setup di Colapinto durante questo fine settimana si possano alleviare alcuni dei problemi incontrati recentemente, in particolare nelle curve a bassa velocità. "Con i nuovi aggiornamenti apportati alla vettura abbiamo sicuramente un bilanciamento diverso. Dobbiamo ancora comprenderli appieno.

"Lo vediamo nei dati, possiamo vedere dove stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Questo sarà il primo fine settimana in cui mi orienterò un po' di più verso ciò che ha fatto l'altra parte del garage e cercherò di capire se questo aiuterà a risolvere alcuni dei problemi che ho avuto".

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Credo che in Messico sarà davvero importante cercare di risolvere il problema perché, sulla carta, le aree in cui ho avuto problemi sono molto specifich e sono curve che in Messico sono molto frequenti, come quelle a bassa velocità".

A ciò si lega anche il problema nel rallentare la vettura, che spesso lo ha portato al bloccaggio. Su questo fronte, Albon ha spiegato che il problema "è diventato più evidente. Si tratta di un problema che si avvicina a quello su cui ho lavorato".

Avere un compagno più competitivo sulla seconda vettura dopo Nicholas Latifi e Logan Sargeant ha offerto un punto di riferimento per i set-up per la squadra, offrendo maggiori soluzioni. Infatti, Albon ha osservato che la capacità di Colapinto di ottenere il 10° posto ad Austin possa spingere tutti a provare a far meglio all'interno del team.

"È bello. Abbiamo avuto il simulatore in funzione durante il fine settimana, cercando negli ultimi giorni di dare un'occhiata alle differenze. Ma questo mi spinge, spinge tutti i membri della squadra. Quando ho un weekend negativo, continuiamo a fare punti, quindi è molto positivo".

"Ma, no non è un'esperienza nuova, penso che se si torna indietro di qualche anno, ho già vissuto situazioni in cui avevo addosso della pressione e dovevo gestirla. Alla Williams, certo, ma è sempre stato così. È così che si corre".