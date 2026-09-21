F1 | Williams: a Baku debutta la FW48 2.0 con un processo di lavorazione del carbonio totalmente nuovo

Come spesso accade all’inizio di un nuovo ciclo tecnico, può capitare che alcune squadre sbaglino il progetto di base, ritrovandosi costrette a intervenire in corsa per correggere la rotta. Quest’anno lo si è visto con l’Aston Martin, che a Budapest si è presentata con una monoposto quasi completamente rivista. Ma non è l’unico caso, perché anche la Williams ha attraversato un inverno particolarmente complicato.

I ritardi nel superamento dei crash test hanno infatti rallentato lo sviluppo, al punto che la FW48, a inizio stagione, era ben oltre la soglia minima di peso, lasciando sul tavolo diversi decimi. Nel corso dell’anno il team ha cercato di ridurre la massa per avvicinarsi al limite imposto dalla FIA, ma questo processo richiede risorse e, inevitabilmente, ha finito per rallentare anche il programma aerodinamico.

Per questo, al fine di concentrare le risorse, si è scelto di attendere il GP di Baku di questa settimana per portare quella che sarà quasi una vettura 2.0, che vedrà anche un nuovo telaio. Tuttavia, anche il Team Principal James Vowles è perfettamente consapevole che questo non basterà per raggiungere gli obiettivi fissati a inizio stagione, perché il deficit aerodinamico resta significativo.

La FW48 a Madrid con la livrea celebrativa bianca Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ciò non toglie che l’obiettivo resti quello di uscire dalle zone più basse della classifica e tornare a guardare verso l’alto. Con l’ultimo pacchetto di novità, la Haas ha compiuto un passo significativo ed è tornata a ridosso della top 10, mentre la Williams da tempo lotta per evitare l’eliminazione già in Q1. Ed è proprio parlando dell’aggiornamento previsto per Baku che emerge un tema interessante: il modo in cui è stato gestito.

Da anni la Williams sta portando avanti una transizione verso nuovi software gestionali, strumenti per organizzare la produzione dei componenti lungo la catena di comando e durante la stagione, oltre che per aggiornare le piattaforme CAD utilizzate nella progettazione. Una trasformazione che richiede inevitabilmente dei sacrifici, anche economici, con un impegno che Vowles stima tra dai sei agli otto milioni all’anno.

Ciò richiede tempo e risorse e non si può nascondere che anche sulla fase di fabbricazione la Williams sia indietro alla concorrenza. È un limite che il team sta cercando di colmare partendo dai componenti più importanti, intervenendo sul modo in cui viene lavorato il carbonio, vero cuore strutturale della monoposto.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Riguarda in modo specifico ciò che abbiamo fatto con il telaio e con altri elementi che sono grandi strutture in carbonio. Quindi non si applica a un’ala piccola, ma riguarda un modo di lavorare su larga scala. C’è un metodo tradizionale che esiste da 15 anni. Quello che abbiamo fatto ora è completamente diverso da ciò che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni”, ha spiegato Vowles a Madrid.

Secondo il Team Principal della Williams, solo poche persone all’interno della squadra sono a conoscenza di questo cambio di approccio, e non sorprende che la prima applicazione riguardi proprio il telaio, che in vista della prossima stagione avrebbe comunque richiesto una revisione alla luce del nuovo regolamento tecnico. Dovendo intervenire sulla scocca, il team ha scelto di sfruttare l’occasione per sperimentare.

“All’interno del nostro edificio, solo sette persone del reparto design ne sono a conoscenza. E nella produzione, solo 12 persone sapevano cosa stavamo facendo. Perché ora devi proteggerlo il più a lungo possibile. Va bene. Il prodotto è stato realizzato, è di ottima qualità. Ha superato tutti i test necessari. È pronto. Quindi ne sono soddisfatto. Ed è molto più leggero e più resistente”.

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Chiaramente, la priorità è che il nuovo telaio sia più leggero, dato che gli ingegneri sono inevitabilmente scesi a dei compromessi a inizio anno dato il ritardo accumulato. Ma la sfida sta proprio nel garantire la stessa resistenza applicando meno pelli di carbonio e, di conseguenza, risparmiando peso. Più che un progetto per il solo 2026, è un laboratorio in ottica futura. In sostanza, si tratta di cambiare il modo in cui si costruiscono le vetture.

“Ciò che per me è importante per il nostro futuro non è solo realizzare un prodotto più leggero. Quello possiamo farlo. Possiamo rendere i componenti più leggeri e correggere i nostri errori. Ma non sarebbe un buon modo di spendere denaro. Un buon modo di spendere denaro è investire quando mi vengono idee che permettono di ottenere qualcosa di più leggero e più resistente”.

“Ciò richiede più tempo, ma attraverso un metodo completamente diverso che ci consenta di iniziare a imparare nuove tecniche e nuovi processi. È su questo che investiremo parallelamente. Renderlo solo più leggero non è così importante. Una cosa, per me, è innovazione, altrimenti sarebbe solo un leggero miglioramento di ciò che stiamo già facendo”.