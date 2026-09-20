F1 | La ricetta di Stella per Piastri: "Dobbiamo aiutarlo a smettere di pensare come guidare le vetture 2026"

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ritiene che l'attuale divario di Oscar Piastri da Lando Norris sia dovuto al fatto che l'australiano stia ancora "pensando mentre guida" la monoposto di Formula 1 2026.

Il disagio di Piastri con la nuova generazione di vetture è apparso evidente fin dall'inizio della stagione. Negli ultimi due anni era emerso chiaramente come il suo punto di forza fosse la percorrenza nelle curve ad alta velocità e in condizioni di elevato grip.

Tuttavia, la riduzione del carico aerodinamico e gli pneumatici più stretti imposti dai regolamenti 2026 hanno privato le auto di gran parte dell'aderenza, portando Piastri fuori dalla sua zona di comfort.

A questo si aggiunge la natura yo-yo dei duelli e delle Power Unit 2026, che ha complicato ulteriormente la sua annata. Sebbene nel 2025 i due piloti siano stati estremamente vicini, fatta eccezione per le gare a basso grip nel finale di stagione, quest'anno Norris ha preso chiaramente il sopravvento.

Stella sostiene che Piastri migliorerà se la McLaren riuscirà a fare in modo che smetta di "pensare" mentre è in pista, e riconosce che guidare la MCL40 di quest'anno non sia ancora un processo naturale per il pilota di Melbourne.

"Penso che con Oscar dobbiamo qualificarci meglio e rimanere più vicini al podio fin dal via", ha esordito Stella. "A Monza era terzo al termine delle qualifiche, ma in qualche modo siamo finiti per partire sesti a causa dell'impeding. Ci sono quindi diverse circostanze che dobbiamo gestire con maggiore controllo".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Dobbiamo eseguire tutto in modo impeccabile e, allo stesso tempo, trovare una maggiore sintonia tra Oscar e la MCL40, perché lui sta ancora guidando 'di testa'. E quando guidi pensando, i tempi di reazione si allungano: sei più lento come pilota nel decidere cosa fare e, di conseguenza, sei più lento nel crono sul giro".

"La tabella di marcia sui punti da migliorare è molto chiara e mi aspetto, come dico sempre, che riusciremo a risolvere la situazione per vedere un Oscar più forte nella parte finale della stagione".

A Madrid, Piastri ha riportato danni all'ala anteriore subito in curva 1 dopo un contatto con la Mercedes di George Russell, con il diveplane rimasto penzolante contro l'endplate. Stella ha spiegato che la McLaren temeva ripercussioni sulle gomme anteriori dell'australiano, ma la mescola dura si è dimostrata sufficientemente solida da scongiurare il graining, rendendo superfluo il cambio dell'ala.

"Il danno all'ala anteriore è costato a Oscar diversi punti di bilanciamento aerodinamico. Si è trattato quindi di un impatto decisamente quantificabile. Eravamo molto preoccupati che la perdita di carico sull'avantreno potesse innescare un forte graining. Fortunatamente, le gomme dure si sono rivelate così resistenti da evitare il problema, permettendo a Oscar di proseguire la gara".

"Per quanto lo riguarda, la corsa è stata fortemente compromessa non solo dal danno alla vettura, ma anche dalle posizioni perse al via. Credo che, persino senza quel contatto, sarebbe stato comunque difficile tirare fuori qualcosa di più dalla situazione in cui si è ritrovato".