F1 | Red Bull teme l'affidabilità Honda: le branchie sono asimmetriche

La Red Bull ha un grande timore nell’affidabilità della power unit Honda. L’aria rarefatta a oltre 2.200 metri del circuito dedicato agli Hermanos Rodriguez non gioca certo a favore della squadra di Milton Keynes che con la RB20 combatte dall’inizio della stagione alcune temperature limite del motore Honda RBPT H002, tenuto conto che il team campione del mondo è arrivato già a smarcare l’uso di cinque power unit per Max Verstappen e Sergio Perez.

Su un circuito dove serve un impianto di raffreddamento potenziato per compensare il circa 30% di aria meno densa che all’altezza del mare, il tema dell’affidabilità diventa uno degli aspetti cruciali non solo del weekend, ma più in generale del mondiale, perché un eventuale stop di Max potrebbe avere ripercussioni molto forti nella lotta per il quarto titolo iridato.

Il punto debole pare che sia nell’area del turbo e dei motori elettrici (MGU-H e MGU-K), vale a dire i tre elementi più sollecitati in altura, costretti a lavorare in condizioni estreme per sopperire alla naturale perdita di potenza del 6 cilindri da 1,6 litri.

I giapponesi della Honda temono questo appuntamento, anche se gli aerodinamici della Red Bull hanno provveduto ad aprire il cofano motore che, anche in questa occasione, rinuncia alla configurazione con il bazooka, per mostrare vistose branchie necessarie allo smaltimento del calore della power unit, per quanto si tratti di louvres meno importanti di quelle decise dalla Ferrari sulla SF-24.

Ferrari SF-24: gli sfoghi dell'aria calda per il Messico. Foto di: Giorgio Piola

Nell’immagine di Giorgio Piola è possibile osservare i due blocchi che determinano gli sfoghi. Le branchie della RB20 sono curiose perché ciascuna ha un disegno diverso dalle altre con aperture distinte e con curvature utili a estrarre il massimo del calore con la minore perdita d’efficienza.

La Red Bull adotta anche delle prese dei freni anteriori maggiorate per controbilanciare la carenza d'aria.