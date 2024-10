F1 | Audi: crescono le probabilità di Bortoleto di correre nel 2025

I contorni del pilota che il prossimo anno affiancherà Nico Hulkenberg iniziano a diventare più definiti, assumendo la fisionomia di Gabriel Bortoleto. Non c’è nulla di ufficiale, le bocche sono ermeticamente cucite, sia in casa Audi che in McLaren (squadra che detiene il contratto del pilota brasiliano) ma i segnali che arrivano puntano tutti nella stessa direzione.

È certo che Gabriel nel 2025 non disputerà una seconda stagione in Formula 2, indipendentemente dall’esito del campionato in corso, di cui è leader. La McLaren, al momento, non ha però molto da offrirgli.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

I contratti di Lando Norris e Oscar Piastri blindano i due sedili McLaren fino al termine del 2026, quindi per Bortoleto la prospettiva della ‘panchina’ va oltre una singola stagione. Un anno da terzo pilota si può mettere in conto, com'é accaduto di recente ad Oscar Piastri, a patto di avere la certezza di diventare titolare dopo dodici mesi. Per Bortoleto questa prospettiva al momento non c’è, quindi diventa difficile per la McLaren mettere sul tavolo qualcosa di appetibile per il suo pilota junior.

C’è anche un rischio contrattuale, esattamente quello che due anni fa costò alla Alpine il ‘cartellino’ di Piastri. Ovviamente non si conoscono i dettagli dell’accordo tra McLaren e Bortoleto, ma molti dei programmi junior impongono ad un pilota la possibilità di un anno di stop. Se però nella seconda stagione non arriva la promozione nel ruolo da titolare, il pilota può svincolarsi, ed è uno scenario che la McLaren deve mettere in conto. Qui entra in scena la chance Audi.

La Casa tedesca, che battezzerà ufficialmente la Sauber con il suo nome nel 2026, non sarà al via del prossimo mondiale con grandi ambizioni, ma il 2025 può comunque essere un’opportunità per poter valutare e formare un giovane pilota lontano dai riflettori.

Valtteri Bottas con Mattia Binotto, responsabile del team di Hinwil: il finlandese ha poche possibilità di restare in F1 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

La candidatura di Bortoleto sotto molti aspetti è perfetta, lo stesso Mattia Binotto non ha fatto mistero di avere Gabriel nella sua lista di candidati, ma Audi non vuole mettere in macchina un pilota vincolato con un’altra squadra. La McLaren al momento non ha però molto da poter offrire a Bortoleto, e da qui potrebbe prendere forma un accordo con Audi, riservando magari qualche piccola clausola a favore del team inglese se si verificheranno circostanze straordinarie.

Sulla vicenda non sono previste comunicazioni a breve termine. Sarà probabilmente durante la pausa tra i Gran Premi del Brasile e Las Vegas che verrà presa la decisione finale. La conclusione è auspicata anche da Valtteri Bottas, ansioso di conoscere il suo futuro prima di correre il rischio di vedersi chiudere le porte per un piano B al di fuori della Formula 1.