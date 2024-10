F1 | McLaren: richiesta di revisione alla FIA per la penalità a Norris

La McLaren ha presentato alla FIA una richiesta di revisione in merito alla penalità inflitta a Lando Norris nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il collegio dei commissari sportivi presente ad Austin ha punito il pilota della McLaren (con cinque secondi da aggiungere al suo tempo di gara) per aver superato Max Verstappen percorrendo la via di fuga della curva 12.

La sanzione ha fatto scivolare Norris dal terzo posto ottenuto sotto alla bandiera a scacchi alla quarta posizione finale, a beneficio di Verstappen. Come previsto dal Codice Sportivo Internazionale, una squadra ha tempo 96 ore per chiedere ai commissari sportivi di riaprire il caso presentando nuove prove (non a disposizione degli steward nel momento in cui hanno preso la decisione) potenzialmente in grado di ribaltare il verdetto.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

L’interpretazione del regolamento sportivo che ha portato alla penalità di Norris ha tenuto banco sia nel dopo gara di Austin che nel paddock di Città del Messico, con molti piloti che si sono espressi (con opinioni non sempre uguali) sulla vicenda.

L’articolo 33.3 dello ‘Sporting Code’ F.1 riporta che ‘Se una vettura esce di pista il pilota può rientrare nella sede stradale in condizioni di sicurezza e senza trarne vantaggio’. Nel caso specifico di Norris il soprasso su Verstappen è effettivamente avvenuto nella via di fuga, ma di fatto è stata la Red Bull a spingerlo fuori pista, e questo sarà molto probabilmente un argomento su cui la McLaren spingerà molto.

Domenica scorsa i commissari sportivi hanno impiegato circa cinque minuti per prendere la decisione di penalizzare Norris, mentre la McLaren ha potuto analizzare con calma tutte le immagini a disposizione cercando anche casi analoghi accaduti in precedenza.

Gli steward presenti ad Austin si incontreranno domani alle 14:30 messicane in videoconferenza con un rappresentante della McLaren. Nel meeting saranno valutati i nuovi elementi portati dalla squadra, e qualora i commissari sportivi dovessero determinare (a loro esclusiva discrezione) che tali elementi sono da ritenere accettabili, verrà convocata una seconda riunione che potrebbe ribaltare la decisone presa ad Austin.

In quest’ultimo caso lo scenario possibile è la cancellazione della penalità inflitta a Norris, che comporterebbe il ritorno di Lando in terza posizione e la retrocessione di Verstappen in quarta. Il tutto comporterebbe la riduzione del gap che oggi separa Norris e Verstappen nella classifica generale da 57 punti a 51.