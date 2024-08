MotoGP | Aldeguer debutterà con Gresini ereditando l'ingegnere di Marquez

In attesa dell'annuncio ufficiale, che arriverà nei prossimi giorni, i fatti accaduti questo venerdì a Silverstone, dove si sta svolgendo il Gran Premio di Gran Bretagna, ci permettono di concludere che il giovane e talentuoso pilota di Murcia, Fermin Aldeguer, nella prossima stagione correrà con il Gresini Racing, occupando il posto che, fino alla fine della stagione, sarà occupato dall'otto volte campione del mondo Marc Márquez.

Proprio oggi, Ducati e VR46 hanno annunciato ufficialmente l'accordo in base al quale il team di Valentino Rossi diventerà il partner privilegiato della Casa italiana, con una moto di ultima generazione, uguale a quella dei piloti ufficiali ed una dell'anno precedente (2024). Pochi minuti dopo l'annuncio, Davide Tardozzi, team manager della squadra ufficiale Ducati, ha confermato in televisione che Fabio Di Giannantonio guiderà la moto ufficiale e Franco Morbidelli il modello dell'anno precedente, come era stato ripetutamente dichiarato. Tuttavia, ci si aspettava una conferma ufficiale e Tardozzi l'ha fatta, suscitando le ire di Uccio Salucci.

Con questa manovra, Aldeguer, che all'inizio dell'anno ha firmato un contratto con la Ducati per la promozione in MotoGP nel 2025, finirà nell'unico posto libero ancora disponibile tra le squadre con moto bolognesi, il Gresini Racing.

Qui, il fenomeno di La Ñora condividerà il box nel 2025 con Alex Marquez, che ha recentemente rinnovato per due stagioni con Gresini, ed entrambi avranno a disposizione le Desmosedici GP24. Inoltre, Aldeguer erediterà gran parte del team tecnico di Marc Marquez, con Frankie Carchedi, l'attuale ingegnere di pista del #93 e che in precedenza ha lavorato per Joan Mir alla Suzuki. Il resto dello staff attuale è composto da Filippo Tognoni, capo meccanico; Mattia Sereni, ingegnere elettronico; e i meccanici Marco Rosa Gastaldo, Mirco Fiuzzi, David Castañeda e Marco Bonazzi.

Il giovane talento spagnolo, che in questa stagione è ancora in lotta per il titolo della Moto2 con il team di Luca Boscoscuro, debutterà a 19 anni sulla Ducati GP24 di Gresini il 19 novembre, nel test ufficiale della MotoGP dopo il GP di Valencia.