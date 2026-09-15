MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini può rappresentare un punto di svolta per la stagione 2027 della MotoGP. Dopo aver inseguito praticamente fin dall'inizio, ritrovandosi con Marc Marquez addirittura a 102 punti dalla vetta dopo il Mugello, la Ducati ha lasciato Misano con un'altra doppietta dell'asso di Cervera, ma soprattutto da leader sia nella classifica riservata ai piloti, seppur a pari punti con Jorge Martin, ma anche in quella Costruttori, nella quale ha concretizzato il sorpasso ai danni dell'Aprilia.

Su una pista sulla quale in tanti vedevano come favorite le RS-GP, le Desmosedici GP hanno invece occupato tre delle prime quattro posizioni, con i fratelli Marquez che si sono regalati la prima doppietta stagionale e Fermin Aldeguer che ha chiuso quarto. Il direttore generale del reparto corse di Borgo Panigale però non vuole commettere l'errore di abbandonarsi all'entusiasmo, perché è consapevole che la stagione è ancora lunghissima e quest'anno ci ha già insegnato che gli errori possono essere sempre dietro l'angolo.

Nell'ormai consueto resoconto che pubblica sul suo profilo LinkeIn, Gigi Dall'Igna però non ha potuto esimersi dall'esaltare l'ennesimo capolavoro della carriera di Marc Marquez, che con la quinta vittoria negli ultimi cinque GP sembra davvero lanciatissimo verso la sua decima corona iridata.

"Ancora una volta. Marc si rivela... semplicemente fantastico. Il mio ampio sorriso riflette una gioia ispirata da tutti i vari aspetti che questo magnifico weekend ci ha regalato. A cominciare dal nostro trionfo davanti ai nostri tifosi – una vittoria cruciale in questa fase del Campionato, e non solo perché questi punti ci portano in testa sia al Mondiale Piloti sia al Mondiale Costruttori. L’emozione che proviamo ogni volta davanti ad un Marc al suo meglio assoluto – il Campione che tutti conoscono – è energia pura per tutti noi, la stessa energia che riusciamo a trasmettergli in una partnership vincente che non ha bisogno di parole".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

"Un pilota davvero speciale. Ciò che lo rende davvero impressionante - al di là della sua grande esperienza - è che ha ancora il desiderio, la capacità e l’umiltà di imparare e migliorare. Un vero professionista che si è guadagnato il rispetto di tutta la squadra in pista. In sintesi, sa sempre quando spingere, quando contenersi e quando attaccare: un vero fenomeno che riesce davvero a tirare fuori il meglio dalla moto, la nostra amata 'principessa'".

"Ma non soffermiamoci troppo su questo episodio, perché in questo momento, nel pieno della stagione con una gara che incalza l’altra, non è né qui né là. Teniamo la testa concentrata sul campionato, perché non abbiamo ancora ottenuto nulla. L’ottava vittoria di Marc a Misano – la sua quinta della stagione e la quinta negli ultimi sette GP – assomiglia molto ad una doppietta dopo la sua vittoria nella Sprint di sabato. Un altro en plein – il terzo negli ultimi quattro weekend – che lo porta in testa alla classifica generale. Domenica ha certamente capitalizzato le disavventure dei suoi rivali, ma ha vinto 'in vero stile Marc': ha dominato la gara gestendo impeccabilmente le sue risorse dall’inizio alla fine, decidendo quando e come attaccare, senza fretta, correndo il minimo rischio e senza mai strafare".

L'ingegnere veneto ha voluto sottolineare anche l'ottimo lavoro dei due piloti del Gresini Racing, ma non ha potuto evitare di parlare anche dell'ennesimo fine settimana da dimenticare per Pecco Bagnaia, che da quando la stagione è ripartita dopo la pausa estiva non è ancora riuscito a mettere a referto neppure un punto e sembra aver smarrito completamente la direzione.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Anche suo fratello Alex ha offerto una grande prestazione. Una bella partenza dalla nona posizione in griglia; ha risalito il gruppo lottando fino a chiudere secondo. A tratti sembrava persino che ne avesse di più di Marc. Aldeguer è stato quarto: una gara eccellente, sia per lui sia per Ducati, dopo una splendida qualifica. Bravo. Bagnaia è caduto in un altro weekend da dimenticare. Era partito bene, aveva recuperato diverse posizioni e sembrava in sintonia con la moto e con la pista, ma purtroppo non era così, nemmeno questa volta. Dobbiamo continuare a provarci, e poi provarci ancora".

Infine, ha ribadito ancora una volta che la chiave per portare a casa il titolo sarà quella di tenere i piedi ben saldi per terra. Un messaggio che tra le righe può sembrare rivolto ai rivali di Noale, che dopo il Mugello hanno dato la sensazione di essersi un po' abbandonati all'ebbrezza di un inizio di stagione dominante.

"Vinceremo con la testa salda, come ho già detto e ripeterò: portando le gare fino alla fine, sia su piste favorevoli sia su quelle meno adatte. In ogni caso, dobbiamo continuare a spingere fino alla fine, perché la stagione è ancora lontana dall’essere conclusa – molto più lunga di quanto suggerisca il semplice calendario. Continueremo a combattere a viso aperto e con i piedi ben piantati per terra, senza lasciarci distrarre da vittorie che, pur importanti, sono 'soltanto' tappe del nostro percorso. I piloti competitivi di certo non mancano, lo sappiamo, così come sappiamo benissimo che non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché ce n’è per tutti – errori compresi – quando meno ce lo si aspetta. Forza, Ducati!", ha concluso.