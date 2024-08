MotoGP | Ufficiale: VR46 sarà factory-supported Ducati dal 2025

La griglia della MotoGP inizia sempre più a delinearsi, ma non solo in ottica piloti: anche i costruttori e i team rappresentano dei pezzi importanti in un puzzle che sta per essere completato. Ad annunciare i piani futuri è oggi il team Pertamina Enduro VR46, che ha ufficializzato l’accordo con Ducati per diventare factory supported a partire del 2025.

Si tratta di un passo avanti importante per la squadra di Valentino Rossi, che si lega in maniera sempre più solida con il marchio di Borgo Panigale, avendo così a disposizione una Desmosedici GP25 per la prossima stagione. Con la riduzione da quattro a tre moto ufficiali per l’anno prossimo, Ducati doveva scegliere a chi affidare il restante modello più evoluto oltre al team factory. La scelta era ridotta a due team: Pertamina Enduro VR46 e Gresini, visto l’addio di Pramac, che dal prossimo anno sarà factory-supported Yamaha.

Così, Ducati ha fatto ricadere la sua scelta sul team capitanato da Alessio “Uccio” Salucci, che potrà affidare a uno dei suoi due piloti la GP25. Il comunicato ufficiale parla di accordo pluriennale (un biennale con eventuale rinnovo con l’avvento del nuovo regolamento), dunque ancora per molto tempo la VR46 potrà contare sul supporto della Casa bolognese, compiendo anche uno step importante nella sua crescita e diventando di fatto la struttura più vicina a quella ufficiale.

“Dal primo giorno, il team VR46 ha dimostrato di saper lavorare in perfetta sintonia con Ducati e negli ultimi anni abbiamo ottenuto grandi risultati”, commenta Gigi Dall’Igna. “Siamo felici di poter rafforzare ancora di più il nostro rapporto, dando al team il sostegno ‘factory’ a partire dalla prossima stagione. Sono sicuro che insieme potremo ottenere grandi cose. Ringrazio Valentino, Uccio e Pablo (Nieto, ndr), oltre a tutte le persone che con grande passione e dedizione lavorano nel team”.

Al Direttore Generale di Ducati Corse fa eco Uccio, Team Director del Pertamina Enduro VR46 Racing Team: “Non posso essere più orgoglioso di annunciare che il prossimo anno il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sarà il factory-supported di Ducati in MotoGP. Avremo una moto ufficiale e una Desmosedici GP24. Se me lo avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto”.

“È un momento davvero significativo per tutto il team: ottenere questo risultato con un team così giovane, con tanti ragazzi dalla Moto3, in soli tre anni è davvero straordinario. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nella squadra, gli sponsor che ci sostengono, in particolare Pertamina Lubricants, Ducati e Gigi Dall’Igna per aver creduto fino in fondo a questo progetto, condividerlo e valorizzarlo come merita. Ci attendono degli anni di duro lavoro, grandi sfide e non vediamo l’ora di metterci alla prova per raggiungere risultati sempre più ambiziosi”, conclude Uccio.

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma sembra molto probabile che sarà Fabio Di Giannantonio a correre con la GP25 il prossimo anno nel team VR46. Ad affiancarlo potrebbe esserci Franco Morbidelli, partente da Pramac per approdare nella struttura di Valentino Rossi. Si tratterebbe di un sogno che "chiuderebbe un cerchio", come ci aveva rivelato Uccio in un'intervista a Motorsport.com.