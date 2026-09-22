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MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring

Fermin Aldeguer è stato giudicato tardivamente colpevole di un contatto con Alex Marquez nel primo giro del GP d'Austria, che entrambi i piloti hanno minimizzato. Ha ricevuto una penalità che gli ha fatto perdere una posizione, facendolo arretrare ottavo.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer ha ricevuto una penalità di tre secondi dopo l'arrivo del GP d'Austria, che lo ha fatto scendere dalla settima all'ottava posizione e ha favorito Pecco Bagnaia. Si è trattato della conversione in tempo di una long lap penalty, che non ha potuto effettuare durante la gara poiché la decisione dei commissari di gara è arrivata subito dopo l'arrivo.

Aldeguer è stato giudicato tardivamente colpevole di un contatto con Alex Marquez nel corso primo giro. La sequenza non è stata trasmessa, ma i commissari di gara hanno contestato ad Aldeguer "un sorpasso e un contatto con un pilota che non ha portato a una caduta ma ha causato un danno" al suo compagno di squadra.

La manovra si è svolta alla curva 6. In un gruppo molto compatto, Fermin Aldeguer ha raddrizzato la moto per evitare Fabio Quartararo ed è questo che ha portato al contatto con Alex Marquez, che è dovuto andare fuori pista. Aldeguer ritiene che il contatto fosse molto lieve e ha preferito minimizzare l'incidente.

"Nel primo giro, cercavo di recuperare la mia posizione", ha spiegato Aldeguer ai media, tra cui Motorsport.com. "Diggia ha cercato di superare Quartararo, sono finiti un po' larghi. Anch'io ho cercato di superare Alex e sono arrivato su Quartararo con molta velocità."

"Ho raddrizzato un po' la moto e abbiamo avuto un piccolo contatto, non molto forte. Lui ha perso più posizioni di me. Io sono rimasto lì, ma non era niente. Penso che abbiamo già visto sorpassi più al limite".

Álex Márquez a perdu huit places dans le premier tour au Red Bull Ring.

Álex Márquez a perdu huit places dans le premier tour au Red Bull Ring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Anche Alex Marquez ha sdrammatizzato l'incidente. Ha vissuto un primo giro caotico, perdendo un totale di otto posizioni, e la manovra di Aldeguer lo ha costretto a passare nella ghiaia.

"C'era molta gente", ha spiegato Marquez. "Mi ha superato, ma c'era Fabio davanti. Abbiamo avuto un contatto e sono finito nella ghiaia, niente di più. È così. È un peccato che sia successo tra compagni di squadra, ma nel primo giro tutti vogliono recuperare."

Dopo questo incidente, Aldeguer era nono ed è riuscito a risalire fino alla quinta posizione, approfittando dei problemi ai freni di Marc Marquez. Quest'ultimo poi è riuscito a riprenderlo e Brad Binder lo ha superato nel finale di gara. Alex Marquez, solo 14° alla fine del primo giro, ha invece tentato di risalire la classifica, ma è caduto in un duello con Raul Fernandez e si è dovuto ritirare.

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