F1 | Ferrari: Singapore è l'occasione ghiotta per tornare a vincere, la SF-26 dimostri quello che vale

La Ferrari non vince dal Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Sono sette gare e, nel frattempo, si sono imposte tutti gli altri top team (Mercedes, McLaren e Red Bull). Da inizio luglio c’è stata un’involuzione nella Scuderia, per quanto la squadra del Cavallina riesca saldamente a mantenere la seconda posizione nel mondiale Costruttori con un bottino di 58 punti sulla McLaren che ha clamorosamente floppato gli ultimi due appuntamenti, ridilatando un margine che si era molto affievolito.

Singapore, ultima gara di un trittico molto impegnativo, è il tracciato fatto apposta per la rossa, dove tutte le qualità della SF-26 dovrebbero essere esaltate come non mai. La rossa, finora, ha vinto su tracciati giudicati ostici (Barcellona e Silverstone), mentre non è mai riuscita a centrare l’obiettivo sulle piste molto guidate come Monte Carlo, Budapest, Zandvoort e Madring.

C’è sempre stato qualcosa che è andato storto per cui il Cavallino non è riuscito a estrarre tutto il potenziale dalla vettura, per quelli che spesso sono stati considerati degli errori di esecuzione.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La Ferrari, quindi, ha una grande opportunità di riscatto per dare un senso più compiuto alla stagione: la promessa caccia alla Mercedes non c’è stata, ora è ragionevole pensare alla difesa del posto d’onore fra le squadre.

L’appuntamento di Marina Bay arriva al momento giusto per rimettere ordine nel team: sul tracciato cittadino dove si corre in notturna non ci sono lunghi rettilinei, per cui la carenza di potenza della power unit costa meno che altrove, mentre il disporre di un carico aerodinamico maggiore degli altri dovrebbe consentire di primeggiare nella città-Stato. Il caldo abbinato all’umidità sarà uni dei tempi che metterà a dura prova le monoposto come la preparazione dei piloti.

Nel corso della stagione abbiamo detto e ripetuto che la Ferrari ha lasciato un po’ di cavalli per strada (sbagliando) a favore di avere il miglior telaio e l’aerodinamica più efficiente. A Singapore dovremmo misurare questo dogma con contezza: le carrozzerie dovranno essere molto aperte per far respirare le power unit e vedremo se la SF-26 sarà più chiusa di altre vetture negli sfoghi dell’evacuazione del calore.

Ferrari SF-26 Foto di: AG Photo

Nelle ultime gare quella superiorità di telaio e aerodinamica pare sia venuta un po’ meno, perché gli avversari hanno portato pacchetti evolutivi importanti e per la difficoltà di trovare la giusta finestra di funzionamento degli pneumatici, una problematica che si registra in modo particolare in qualifica, spingendo a scegliere assetti rigidi, piuttosto che cercare di scaricare la vettura nel tentativo di ridurre il drag.

La Ferrari ha invocato l’unità rinnovando la fiducia a Fred Vasseur, dopo le roventi polemiche delle scorse settimane e deve dare un segno di questa unità d’intenti sfruttando un tracciato favorevole alla causa. La terza vittoria prima che ad Austin arrivi l’ultimo aggiornamento sarebbe una manna per il Cavallino.

Frederic Vasseur con Benedetto Vigna, CEO Ferrari Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Peccato che il team principal francese ogni volta che parla con i suoi connazionali non perde occasione per attaccare la stampa italiana. A Vasseur in un’intervista a Canal Plus F1 è scappato il pedale dall'acceleratore, ripetendo il suo mantra preferito: “Io non leggo la stampa, cerco di isolarmi da tutto questo. Il problema numero uno sono le 1.500 persone che lavorano con me e che, quando c’è qualcosa di negativo su di me, sul team e tutto il resto, la mattina accusano il contraccolpo. E penso che questo nuoccia enormemente ai risultati del team”, sostenendo che avrebbe bisogno di “media amichevoli”.

La Ferrari è la... nazionale della F1 e gode di una sovraesposizione mediatica proprio come la squadra di Roberto Mancini, ma non può essere la pressione della stampa a mandare in crisi un sistema, se tutto all’interno fila nel modo giusto. Tanto più che spesso le spinte non arrivano solo da fuori: Lewis Hamilton ha messo il carico, facendo intendere che saprebbe quali cambiamenti sarebbero necessari, ma senza fare nomi. Il pilota non ha, forse, messo in agitazione i dipendenti più di quanto possano aver fatto i giornalisti?

E ricordiamo che una Scuderia vincente per tutti i media vale molto di più della squadra perdente, visto che basta guardarsi alle spalle per scoprire quanto stia diventando lunga l’attesa. Singapore, quindi, diventa uno snodo importante per riportare la tranquillità in un team a cui non manca molto per ambire al vertice. A Marina Bay basterebbe non buttare via l’ennesima opportunità...