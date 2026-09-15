MotoGP | Alex Marquez fa il dito medio ad Acosta a Misano, ma poi si scusa: "Ho perso la testa"

Alex Marquez e Pedro Acosta se le sono date di santa ragione nella gara lunga del Gran Premio di San Marino di MotoGP. Dopo che Marco Bezzecchi è finito a terra, e con Marc Marquez e Jorge Martin che provavano a scappare davanti a loro, il catalano ed il murciano hanno vissuto un'intensa battaglia nei primi giri, per quello che in quel momento era l'ultimo gradino del podio.

Quello della KTM era davanti, e quello del Gresini Racing arrivava in "modalità rimonta" dopo una brutta sessione di qualifica. Il più giovane dei Marquez Alenta è riuscito ad imporsi, ma non senza la dura opposizione dello "Squalo di Mazarron", da sempre un pilota coriaceo.

Di fatto, c'è stata qualche manovra di Acosta, alla curva 10 secondo quanto indicato da Alex Marquez, che non è piaciuta al vice-campione del mondo in carica. E dopo averlo superato, il pilota di Cervera si è sfogato facendogli il dito medio, un gesto catturato dalla regia internazionale della MotoGP.

Fortunatamente, la cosa non è degenerata ed entrambi i piloti hanno potuto proseguire per la loro strada. Tutti e due hanno superato Jorge Martin, e Alex Marquez è arrivato ad avvicinarsi a suo fratello, poi vincitore, per chiudere secondo e tornare sul podio di domenica dopo l'infortunio a Montmeló, mentre Acosta ha raccolto un terzo posto, facendo i suoi giri migliori a fine gara. Cosa che sembrava complicata 24 ore prima, quando aveva concluso sesto nella Sprint.

Una volta lasciata alle spalle la tensione dell'azione in pista, il #73 e il #37 hanno potuto discutere dell'episodio prima del podio, nella sala in cui i componenti della Top 3 si riuniscono e guardano le azioni più importanti della gara, in stile Formula 1.

Lì, il più giovane dei Marquez ne ha approfittato per scusarsi con Acosta: "Qui ho perso la testa, ti chiedo scusa", ha iniziato Alex. "No, no, macché, macché", ha provato a sdrammatizzare Acosta. "Non si fa. Ho fatto un gesto che non si fa. Ti chiedo scusa", ha commentato Alex sia a Pedro sia a suo fratello Marc, che si è interessato a quanto accaduto. "Mi aveva quasi portato via alla curva 10, ed ero su di giri", ha continuato Alex. "Il punto è che mi sono buttato alla curva 10, e ho iniziato come a bloccare davanti, e mi sono detto: o mollo il freno e mi butto o cado", ha chiarito il pilota della KTM. "Io non me l'aspettavo", ha concluso quello di Cervera.

Nelle sue dichiarazioni a DAZN, lo stesso Alex ha affrontato quanto successo con Acosta e ha ribadito le sue scuse, sottolineando che si era già chiarito con il murciano e la sua disponibilità: "Sei su di giri e sono cose che in quel momento vengono fuori, ma non vanno fatte. L'ingresso alla curva 10, quasi andando dritto contro di me, non mi è piaciuto molto. Ma sono cose che succedono in pista. Pedro è uno con cui puoi parlare delle cose, ed è finita lì".