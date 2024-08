Quartararo "spinge" per Arbolino in Pramac: "E' pronto per la MotoGP"

L'italiano, oltre a essere uno dei piloti più competitivi della Moto2, ha un rapporto molto stretto con Fabio Quartararo, ancor di più da quando si è trasferito ad Andorra. Ora che è stato confermato che la Yamaha riavrà un suo team satellite, avendo strappato Pramac alla Ducati, ma resta da vedere l'identità dei due piloti che gareggeranno per la squadra di Paolo Campinoti.

Anche se al momento manca ancora l'annuncio, Miguel Oliveira è destinato ad essere l'uomo di punta, mentre per la seconda M1 Pramac e Yamaha sono alla ricerca di un giovane da lanciare. Sebbene Quartararo non sia ovviamente colui che prenderà la decisione, la sua opinione è importante, così come l'influenza di Prima, lo sponsor principale del team, che è italiano. Mentre Sergio Garcia era inizialmente indicato come il principale candidato a prendere il posto, Arbolino è entrato in gioco nelle ultime settimane, anche se i suoi risultati non sono stati così impressionanti come nelle stagioni precedenti: non ha ancora ottenuto un podio e il suo miglior risultato è arrivato ad Assen, dove si è piazzato sesto.

"Tony Arbolino è pronto per la MotoGP, e non lo dico perché è mio amico. Quest'anno non è stato facile per lui, non so se a causa delle gomme o di come stanno lavorando con lui. Ma in passato è stato in grado di conquistare molti podi", ha detto Quartararo giovedì a Silverstone, dove il Campionato del Mondo riprende questo fine settimana dopo la pausa festiva.

"Il caso di Tony è come il mio: anch'io non avevo mai vinto due gare di fila, né ero salito sul podio, e quando sono arrivato in MotoGP sono stato subito veloce. Ora vive molto vicino a me e so quanto sta lavorando duramente", ha aggiunto il francese.

Le concessioni di cui godono Yamaha e Honda dovrebbero fare la differenza dopo la pausa, soprattutto in termini di motore, uno degli elementi su cui entrambi i marchi stanno lavorando maggiormente. Pur sapendo che gli ingegneri ed i tecnici non si sono fermati, Quartararo non può prevedere quanto la M1 sia migliorata fino alla fine della prima giornata di prove di venerdì.

"La Yamaha ha fatto delle cose in questa pausa, ma finché non metti tutto in pista non sai dove sei. L'obiettivo per domani è andare subito in Q2, e se non ci riusciamo la Yamaha non avrà fatto abbastanza", ha riflettuto il Campione del Mondo 2021, che è 15° in classifica ed ancora alla ricerca del suo primo podio stagionale.

Per quanto riguarda l'annuncio del rinnovo di Alex Rins, suo attuale compagno di squadra, per altre due stagioni, il ragazzo di Nizza l'ha definita "una grande notizia" in quel piano di stabilità che la Yamaha sta cercando. "Penso che Alex abbia fatto un buon lavoro. I suoi commenti sono stati molto simili ai miei, anche se abbiamo uno stile di guida molto diverso", ha detto.