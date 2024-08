MotoGP | Yamaha annuncia il rinnovo di Alex Rins fino al 2026

La Yamaha ha annunciato giovedì, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, il rinnovo di Alex Rins per le prossime due stagioni, fino alla fine del 2026.

Ciò significa che la Casa di Iwata manterrà lo spagnolo e Fabio Quartararo nella sua squadra ufficiale, come coppia di piloti. A 28 anni, Rins è al suo ottavo anno nella classe regina, nella quale vanta sei vittorie e dove la sua migliore prestazione è stata il terzo posto nel 2020, quando faceva parte del team Suzuki, l'anno in cui Joan Mir, allora suo vicino di box, festeggiò il titolo.

La chiusura della squadra della casa di Hamamatsu (2022) ha precipitato la sua partenza verso la Honda del team LCR (2023). Dopo la vittoria ad Austin, nel mezzo della crisi del costruttore dell'ala dorata, il #42 ha subito l'incidente più grave della sua carriera al Mugello, nel quale si è frantumato la gamba destra, costringendolo a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, che lo hanno tenuto lontano dalle gare per più di metà stagione.

Anche se Rins ha sempre sostenuto che la mancanza di movimento nella gamba lo condizionava e che gli faceva molto più male quando camminava che sulla moto, non c'è dubbio che l'infortunio abbia avuto un impatto sulle sue prestazioni in pista. Dopo l'incidente in Italia, il suo miglior piazzamento in un Gran Premio è stato il nono posto in Indonesia l'anno scorso, quando correva ancora per il team di Lucio Cecchinello.

Anche in questa stagione, la prima da pilota Yamaha, Rins non ha avuto molta fortuna. Soprattutto se si considera che è caduto di nuovo al primo giro del Gran Premio d'Olanda, poco dopo aver concordato il prolungamento del suo rapporto con la Casa di Iwata, in attesa solo della firma e dell'annuncio.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha vede nel pilota di Barcellona una pedina fondamentale per lo sviluppo e l'evoluzione della M1, soprattutto dopo aver raddoppiato il suo impegno in MotoGP, con il recupero del team satellite, che dal 2025 sarà Pramac.

In questo senso, è atteso a breve l'annuncio di Miguel Oliveira, che lascerà l'Aprilia del Trackhouse Racing per unirsi al team di Paolo Campinoti. Ci sono ancora dei dubbi su chi sarà il compagno di squadra del portoghese, anche se tutto sembra indicare che arriverà direttamente dalla Moto2.

"Sono molto felice di continuare a lavorare con la Yamaha per altri due anni e voglio ringraziare il team e la dirigenza di Iwata per la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo un obiettivo chiaro: portare la Yamaha dove deve stare, ovvero a lottare per il titolo", ha detto Rins.

"Fin dal primo minuto, ho visto la volontà della Yamaha di migliorare e di mettere in campo tutte le risorse per raggiungere questo obiettivo. Di conseguenza, e grazie al nostro lavoro, in questa stagione abbiamo fatto dei passi importanti in questa direzione e vogliamo continuare così anche negli anni successivi. Sono felice di continuare a portare la mia esperienza in MotoGP e la mia etica del lavoro in una squadra che ha dimostrato di spingere molto e che continuerà a farlo", ha aggiunto.

Soddisfatto per questo rinnovo anche il managing director Lin Jarvis: "Abbiamo dichiarato chiaramente che abbiamo il forte desiderio e l'intenzione di tornare ai vertici della MotoGP. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo già assunto nuovo personale, modificato le nostre strutture organizzative interne e ampliato le nostre partnership tecniche esterne. Ci siamo inoltre impegnati a espandere la nostra presenza nel 2025 con un secondo Factory Team indipendente e ora è il momento di assicurarci di avere i piloti che vogliamo per ottenere i risultati che noi, e loro, desideriamo".

"La firma di Alex per altri due anni è una parte importante del nostro piano per il progetto MotoGP. Alex non è solo un pilota molto talentuoso e veloce, ma è anche un esperto tecnico, un gran lavoratore e un vero giocatore di squadra. La collaborazione tra Alex e Fabio dà alla Yamaha la certezza di poter rafforzare insieme il progetto di sviluppo della moto", ha concluso il manager britannico.