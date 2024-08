MotoGP | Miller senza opzioni per il 2025: “Il telefono non squilla”

Jack Miller ha ammesso che il suo telefono non ha mai squillato e che sta esaurendo le opzioni di estendere la sua permanenza in MotoGP l’anno prossimo. Costantemente nel paddock della classe regina dal 2015, l’australiano sta cercando una sella dopo aver perso il suo posto in KTM a favore del sensazionale debuttante Pedro Acosta.

Tuttavia, con i posti sulla griglia per il prossimo anno sempre più limitati e un calo di forma con la RC16, per l'australiano è sempre più difficile ottenere un posto per il 2025. Motorsport.com/Autosport ha riportato questa settimana che il pilota KTM è stato contattato da due Case, tra cui la Ducati, per un passaggio al Mondiale Superbike.

Al ritorno della MotoGP dalla pausa estiva a Silverstone, il 29enne ha dichiarato che al momento non ha offerte per correre né in MotoGP né in SBK: “Sono tutte voci perché francamente al momento non ho nulla. Neanche un contratto”.

L'innata conoscenza di Miller nello sviluppo di moto, in particolare in Ducati e KTM, potrebbe essere una risorsa per i produttori giapponesi Honda e Yamaha, che stanno faticando per raggiungere i loro rivali europei nonostante i vantaggi offerti loro dal nuovo sistema di concessioni della MotoGP.

Miller si è detto entusiasta di assumere un ruolo di questo tipo nella MotoGP, ma ha ribadito di non avere al momento alcuna offerta concreta, prima di sottolineare che la sua personalità è un potenziale ostacolo per qualsiasi carriera.

“Sicuramente tutto questo mi interessa. Per questo ho detto che finché non ci saranno firme, sigilli e consegne non rinuncerò a questo progetto. Posso dire onestamente che il mio telefono non sta squillando. Sto cercando di insistere da ogni punto di vista possibile. Ma a volte si dicono cose per far incazzare la gente, per fare qualsiasi cosa. È quello che è. È il motivo per cui ho vissuto la mia vita in questo modo, per tutta la mia carriera. Sono il personaggio che sono. Questo è ciò che è. Sto cercando di fare quello che posso fare in pista perché alla fine della giornata è quello che parla di più".

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

È sempre più frequente che i piloti passino alla Superbike dopo la fine della loro carriera in MotoGP, in quanto la categoria basata sulla produzione di serie offre un ambiente competitivo in cui mettere alla prova le proprie capacità.

Miller ha dichiarato di essere aperto a un passaggio alle derivate di serie, dove potrebbe potenzialmente sostituire il due volte campione Alvaro Bautista alla Ducati, ma non vuole rinunciare alla MotoGP prima che la porta sia definitivamente chiusa. Alla domanda se fosse interessato a correre in SBK, ha risposto: "Certo, il livello lì è fantastico. Penso che il campionato sia fantastico. In fin dei conti, mi piace correre e tre gare in un fine settimana sono una figata. Mai dire mai”.

"Sento sicuramente di avere più da dare qui in MotoGP, ma aspetteremo e vedremo. Ho ancora speranza fino a quando non si chiuderanno tutte le porte, ma onestamente non si prospetta nulla di buono. Quindi cercheremo di fare del nostro meglio per fare qualcosa nella seconda metà della stagione”, ha spiegato l’australiano.

"È stata una buona pausa estiva, ma anche dura. Ci sono molte cose da tenere in considerazione. Ovviamente tutte le cose belle finiscono, ma quando le cose finiscono quando non sono alle tue condizioni - e raramente lo sono in una situazione di gara - ma soprattutto con quello che ho dato a questo sport e con quello che sento di dover dare a questo sport, è dura. Ma come ho detto, non è mai finita finché non è finita. Tutto quello che possiamo fare è cercare di mettere in bacheca qualche risultato decente e sperare che il mio telefono chiami prima o poi”, ha concluso il pilota KTM.