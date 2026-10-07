F1 | Mercedes: manca budget e i piloti non possono usare il gilet refrigerante. Sta alla FIA intervenire o no?

Durante il fine settimana in Malesia, è emerso un punto interessante, ovvero l’impossibilità da parte dei piloti Mercedes di usare la veste refrigerante durante le gare non per un problema tecnico… ma perché non la Stella non avrebbe il budget da destinare allo sviluppo di questo sistema, preferendo al contrario investire quelle risorse sugli sviluppi della vettura per il campionato.

La veste refrigerante è stata una delle misure studiate dalla Federazione per rispondere ai problemi del Qatar 2023, quando diversi piloti uscirono sfiniti per il caldo, l’umidità elevata e lo sforzo fisico richiesto su un tracciato così impegnativo a livello fisico date le tante curve veloci. Trattandosi di un tema relativo alla sicurezza, la FIA si è subito messa al lavoro, trovando in meno di un anno una soluzione.

Inizialmente era previsto che diventasse obbligatoria su tutte le vetture nel caso la FIA avesse dichiarato a inizio weekend l’allarme caldo (“heat hazard”), in modo da non sottoporre i piloti a un caldo stremante negli appuntamenti più impegnativi. Tuttavia, non tutti i rimasero entusiasti, motivo per il quale il piano di renderla obbligatoria si è poi ridimensionato, lasciando ai piloti libertà di utilizzo o meno.

La maglietta refrigerante usata dalla Ferrari Foto di: Ferrari

Tuttavia, per non penalizzare chi ha scelto di sfruttare la maglietta refrigerante, composta da 48 metri di tubi che avvolgono il torace, le spalle e la schiena del pilota, chi sceglie di non vestirla deve montare in macchina una zavorra aggiuntiva per compensare il peso del sistema che, nel complesso, pesa attorno ai due chili.

George Russell è sempre stato tra i piloti che hanno supportato l’introduzione di questa soluzione, tanto che l’anno scorso l’aveva sfruttata anche in appuntamenti caldi ma in cui non era stata diramata l’allerta caldo, dato che la Mercedes era sottopeso e poteva permettersi di sostituire la zavorra aggiuntiva per raggiungere la massa minima con il sistema refrigerante.

Mercedes ha scelto di non investire risorse

Tuttavia, rispetto allo scorso anno sono cambiate anche le monoposto e il sistema refrigerante è stato rivisto. Ad esempio, essendo una soluzione temporanea e adattata, nel 2025 per restare attivo si serviva di una batteria esterna che doveva essere installata sulla vettura, mentre a partire da questa stagione si collega direttamente all’impianto elettrico della monoposto e anche il posizionamento è cambiato.

Il sistema di raffreddamento dei piloti sviluppato Chillout Motorsports: gli elementi sono i medesimi, ma sviluppati va costruito l'involucro e i collegamenti Foto di: Chillout Motorsport

Le squadre hanno quindi dovuto comunque rivedere il sistema rispetto allo scorso anno. Ciò ha spinto Mercedes a scegliere di non sviluppare una soluzione su misura per questa stagione per risparmiare sul budget: "Non indosseremo la veste refrigerante perché non abbiamo investito risorse a sufficienza per renderla abbastanza affidabile", ha dichiarato Russell al Times a Kuala Lumpur.

“Quando funziona, funziona alla grande. Quindi mi piacerebbe indossarlo in Malesia e mi piacerebbe indossarlo a Singapore. Ma il team mi ha chiesto… guarda, possiamo svilupparlo e possiamo metterci dei soldi [ma a discapito delle prestazioni].”

Il team possono seguire due strade quando si tratta di sviluppare questo sistema: o creare qualcosa di proprio in totale autonomia, oppure affidarsi al supporto di un costruttore esterno, come ad esempio Chillout Motorsports, che è stata tra le prime a supportare la FIA e diverse squadre nel 2024, perché non si tratta di creare solo la maglietta, ma anche il sistema che raffredda il liquido che scorre nei tubi.

Russell chiede supporto alla FIA, ma c’è già un’esenzione

Sempre in Malesia, Russell ha chiesto alla FIA di intervenire, in modo che i team abbiano più risorse per sviluppare questo sistema ed evitare che i piloti possano restare senza ausili refrigeranti: “Credo che la FIA debba intervenire e dire: “Ecco dei soldi extra nel cost cap”, oppure che ci sia un’azienda esterna incaricata di sviluppare il componente per ognuno, e noi semplicemente ci mettiamo i fondi necessari. Perché dovremmo tutti averlo”, ha detto il britannico.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, trattandosi di un tema di sicurezza (come avviene per le iniziative in tema di sostenibilità) e dovendo cambiare il sistema rispetto allo scorso anno, in realtà la FIA aveva già fatto un esenzione al budget di 125mila dollari sia per lo sviluppo della veste in sé che dell’impianto refrigerante che si occupa di raffreddare il liquido che scorre nei tubi, in totale autonomia oppure con il supporto di un’azienda esterna.

Di fatto, quindi, ai team è stata data la possibilità di lavorarci senza che impattasse sul budget cap e, se si scorre la griglia, si nota subito come diverse squadre hanno colto questa opportunità, aggiornando la loro veste per questa stagione. La richiesta fatta da Russell è sì logica, essendo un progetto legato alla sicurezza, ma è anche vero che la FIA ha già fatto la sua parte e che per molti team è stato un incentivo sufficiente.

Al contrario, secondo Mercedes la cifra messa a disposizione non sarebbe sufficiente, per cui si è scelto di sacrificarne lo sviluppo per concentrare le risorse altrove: “C’era stata una piccola concessione. Non ritenevamo però che fosse sufficiente per permetterci di sviluppare una soluzione abbastanza robusta da durare per l’intera gara. I piloti, parlando con noi, erano stati coinvolti in quella decisione”, ha detto Bradley Lord, Vice Team Principal Mercedes.

“In alcuni punti sarebbe stato scomodo. Ma il raffreddamento dell’abitacolo è migliorato rispetto agli scorsi anni. E quindi, in termini di compromesso generale, i piloti sono sempre favorevoli quando si tratta di sacrificare un po’ di comfort in nome della prestazione pura. Come tutti noi, e come ogni pilota lungo il paddock, sceglieranno sempre la performance rispetto alla comodità”.