MotoGP | Aldeguer si sottopone a un intervento chirurgico per cercare di accelerare il recupero della gamba

Fermín Aldeguer è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario Dexeus nella giornata di mercoledì per la rimozione di una delle viti che gli erano state inserite nella gamba sinistra, fratturata al femore all’inizio di gennaio mentre si allenava con una moto di serie sul Circuito Aspar di Valencia in vista degli impegni in MotoGP.

La caduta era stata violenta e la frattura si era mostrata subito seria, non solo perché gli ha impedito di partecipare alla pre-stagione e al primo Gran Premio dell’anno in Thailandia, ma anche perché i medici hanno dovuto rimettere in asse l'osso con un chiodo di notevoli dimensioni, fissandolo con delle viti.

Ora, approfittando della settimana senza gare tra i Gran Premi d’Austria e Giappone, Aldeguer, d’accordo con il chirurgo che lo aveva operato - il dottor Ignacio Ginebreda, responsabile dell’Unità di Allungamento e Ricostruzione Ossea dell’ICATME presso l’Ospedale Universitario Dexeus - ha deciso di rimuovere una di quelle viti con l’obiettivo di accelerare il recupero dalla lesione, che, in alcuni momenti, continua a causare dolore al pilota.

L’intervento è stato in day-hospital, pertanto lo spagnolo ha potuto lasciare il centro medico già nel pomeriggio e tornare a casa per riposarsi prima di partire per il Giappone lunedì prossimo.

Fermín Aldeguer è stato operato oggi a Barcellona Foto da: Instagram di F. Aldeguer

Nuovo intervento a fine anno

Dopo l’intervento iniziale, il chiodo nell’osso non potrà essere rimosso fino alla fine della stagione, poiché tale operazione comporta un periodo di inattività e riabilitazione di diverse settimane.

Dopo aver saltato Buriram, il ragazzo di Murcia ha deciso di attendere fino a dopo il GP di Valencia e il successivo test di pre-stagione 2026, in programma il 1° dicembre, per tornare sotto i ferra, questa volta - si spera - in modo definitivo per quanto riguarda la gamba sinistra.

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quella alla gamba non è stata l’unica lesione subita in questa stagione, poiché a fine giugno, dopo il podio di Barcellona e proprio mentre stava raggiungendo la sua forma migliore, ha subìto una brutta caduta ad Assen che gli ha causato una frattura cervicale. Un infortunio che lo ha tenuto fuori dal weekend olandese e dai due Gran Premi successivi, Sachsenring e Silverstone, con in mezzo le vacanze estive.

Il pilota della Gresini Racing è tornato in pista ad Aragon alla fine di agosto, dopo due mesi di stop, sfiorando nuovamente il podio a Misano (4°), un risultato che non è riuscito a confermare a Misano a causa di problemi tecnici alla sua Ducati.

Oltre a concludere la stagione nel miglior modo possibile, la priorità di Aldeguer è quella di sfruttare l’inverno per riprendersi completamente dall’infortunio alla gamba prima di debuttare, nel 2027, con la scuderia di proprietà di Valentino Rossi, il Team VR46, in qualità di pilota ufficiale Ducati.