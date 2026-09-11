MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli
La squadra faentina celebra i suoi 30 anni di attività nel Motomondiale e ha deciso di rispolverare alcune delle sue colorazioni più iconiche. E per Misano la scelta era solo una: le Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer avranno i colori della Honda con cui ha corso l'indimenticato Marco Simoncelli nel 2010 e nel 2011.
Marco Simoncelli tribute livery
Foto di: Gresini Racing
In questa stagione il Gresini Racing festeggia i suoi 30 anni di attività nel Motomondiale e per celebrare questo importante anniversario ha deciso di rispolverare alcune delle livree che hanno scritto la storia della struttura fondata dall'indimenticato patron Fausto.
A volte capita di vedere delle livree speciali che hanno bisogno di spiegazioni per capirne il significato. Ma in questo caso è talmente parliamo di una colorazione talmente iconica che basta uno sguardo per capire a cosa fa riferimento.
Guardando le Ducati con cui scenderanno in pista domenica Alex Marquez e Fermin Aldeguer, la memoria torna immediatamente indietro di 15 anni, a quando a difendere i colori della squadra faentina era Marco Simoncelli.
Marco Simoncelli tribute livery
Foto di: Gresini Racing
E chiaramente non poteva esserci un appuntamento migliore di quello di Misano per celebrare il pilota di Coriano, visto che il tracciato romagnolo è intitolato proprio alla sua memoria.
Il legame tra il Sic ed il Gresini Racing sarà sempre indissolubile, perché stavano scalando insieme le gerarchie della MotoGP quando è arrivata quella tragica domenica di Sepang, nella quale Marco purtroppo è volato via troppo presto, a soli 24 anni.
Come detto, la livrea non ha bisogno di grandi spiegazioni, perché è identica a quella che "indossava" la RC212V del pilota romagnolo, che oggi fa parte delle MotoGP Legends, con il bianco a fare da padrone e ad alternarsi con il rosso, che sul fianco della carena ha proprio la forma del logo San Carlo, che all'epoca era il main sponsor, ma che in questo caso porta la scritta BK8.
Marco Simoncelli tribute livery
Foto di: Gresini Racing
La cosa curiosa è che l'azienda italiana, che è sempre rimasta legata a doppio filo a Simoncelli anche dopo la sua scomparsa, ha voluto partecipare all'iniziativa e il suo marchio è presente sul parafango anteriore delle Desmosedici GP.
Inoltre, non si può non notare il logo "Sic58 sempre nel cuore" sul serbatoio della moto. Così come non poteva mancare Paolo, il papà di Marco, oggi grande capo della Sic58 Squadra Corse, quando la livrea è stata svelata all'interno dell'hospitality della compagine faentina. Ma non hanno voluto mancare all'appuntamento neppure i vertici della MotoGP, con Carmelo e Carlos Ezpeleta che hanno posato insieme a lui e a Nadia Gresini.
Una bella iniziativa, che questa domenica farà sentire la presenza del Sic più forte che mai nella sua Misano...
Marco Simoncelli tribute livery
Foto di: Gresini Racing
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