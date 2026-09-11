Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

Porsche dice addio a Bugatti Rimac per 1 miliardo di euro

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche dice addio a Bugatti Rimac per 1 miliardo di euro

MotoGP | Martín: "Vedo Márquez e Bez con un piccolo vantaggio, ma non rischierò di farmi male per guadagnare qualcosa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Martín: "Vedo Márquez e Bez con un piccolo vantaggio, ma non rischierò di farmi male per guadagnare qualcosa"

F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

MotoGP | Bezzecchi: "Fare calcoli? Non sono un matematico. Io faccio il pilota"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi: "Fare calcoli? Non sono un matematico. Io faccio il pilota"
Ultime notizie
MotoGP San Marino

MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

La squadra faentina celebra i suoi 30 anni di attività nel Motomondiale e ha deciso di rispolverare alcune delle sue colorazioni più iconiche. E per Misano la scelta era solo una: le Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer avranno i colori della Honda con cui ha corso l'indimenticato Marco Simoncelli nel 2010 e nel 2011.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Simoncelli tribute livery

Marco Simoncelli tribute livery

Foto di: Gresini Racing

In questa stagione il Gresini Racing festeggia i suoi 30 anni di attività nel Motomondiale e per celebrare questo importante anniversario ha deciso di rispolverare alcune delle livree che hanno scritto la storia della struttura fondata dall'indimenticato patron Fausto.

A volte capita di vedere delle livree speciali che hanno bisogno di spiegazioni per capirne il significato. Ma in questo caso è talmente parliamo di una colorazione talmente iconica che basta uno sguardo per capire a cosa fa riferimento.

Guardando le Ducati con cui scenderanno in pista domenica Alex Marquez e Fermin Aldeguer, la memoria torna immediatamente indietro di 15 anni, a quando a difendere i colori della squadra faentina era Marco Simoncelli.

Marco Simoncelli tribute livery

Marco Simoncelli tribute livery

Foto di: Gresini Racing

E chiaramente non poteva esserci un appuntamento migliore di quello di Misano per celebrare il pilota di Coriano, visto che il tracciato romagnolo è intitolato proprio alla sua memoria.

Il legame tra il Sic ed il Gresini Racing sarà sempre indissolubile, perché stavano scalando insieme le gerarchie della MotoGP quando è arrivata quella tragica domenica di Sepang, nella quale Marco purtroppo è volato via troppo presto, a soli 24 anni.

Come detto, la livrea non ha bisogno di grandi spiegazioni, perché è identica a quella che "indossava" la RC212V del pilota romagnolo, che oggi fa parte delle MotoGP Legends, con il bianco a fare da padrone e ad alternarsi con il rosso, che sul fianco della carena ha proprio la forma del logo San Carlo, che all'epoca era il main sponsor, ma che in questo caso porta la scritta BK8.

Marco Simoncelli tribute livery

Marco Simoncelli tribute livery

Foto di: Gresini Racing

La cosa curiosa è che l'azienda italiana, che è sempre rimasta legata a doppio filo a Simoncelli anche dopo la sua scomparsa, ha voluto partecipare all'iniziativa e il suo marchio è presente sul parafango anteriore delle Desmosedici GP.

Inoltre, non si può non notare il logo "Sic58 sempre nel cuore" sul serbatoio della moto. Così come non poteva mancare Paolo, il papà di Marco, oggi grande capo della Sic58 Squadra Corse, quando la livrea è stata svelata all'interno dell'hospitality della compagine faentina. Ma non hanno voluto mancare all'appuntamento neppure i vertici della MotoGP, con Carmelo e Carlos Ezpeleta che hanno posato insieme a lui e a Nadia Gresini.

Una bella iniziativa, che questa domenica farà sentire la presenza del Sic più forte che mai nella sua Misano...

Marco Simoncelli tribute livery

Marco Simoncelli tribute livery

Foto di: Gresini Racing

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bagnaia: "Se ci fossero quattro GP24, ci sarebbero ancora quattro Ducati davanti"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bagnaia: "Se ci fossero quattro GP24, ci sarebbero ancora quattro Ducati davanti"

MotoGP | Taramasso: "Misano è la pista che sollecita di più l'anteriore. Rischio pioggia? Non ci spaventa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Taramasso: "Misano è la pista che sollecita di più l'anteriore. Rischio pioggia? Non ci spaventa"

MotoGP | Ufficiale: Bulega fa il salto dalla SBK nel 2027 e correrà con una Ducati della VR46

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ufficiale: Bulega fa il salto dalla SBK nel 2027 e correrà con una Ducati della VR46
More from
Marco Simoncelli

MotoGP | L'eredità di Marco Simoncelli, oltre il simbolo

MotoGP
MotoGP
MotoGP | L'eredità di Marco Simoncelli, oltre il simbolo

"SIC", il film su Marco Simoncelli, arriva su Sky il 20 gennaio

MotoGP
MotoGP
"SIC", il film su Marco Simoncelli, arriva su Sky il 20 gennaio

"Il Silenzio", l'opera su Simoncelli che non è soltanto un libro

MotoGP
MotoGP
"Il Silenzio", l'opera su Simoncelli che non è soltanto un libro
More from
Gresini Racing

MotoGP | Alex Marquez: "Con la foto, Marc vuole mettere fine alle speculazioni sul suo braccio"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Alex Marquez: "Con la foto, Marc vuole mettere fine alle speculazioni sul suo braccio"

MotoGP | Dall'Igna: "Márquez ha fatto vedere che Campione è. Pecco? So di ripetermi..."

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Dall'Igna: "Márquez ha fatto vedere che Campione è. Pecco? So di ripetermi..."

MotoGP | Alex Marquez: "È stata una gara nel mio stile, fare poco rumore e inserirmi nella lotta"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Alex Marquez: "È stata una gara nel mio stile, fare poco rumore e inserirmi nella lotta"

Ultime notizie

F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"